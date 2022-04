Honda Beat (1991) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Dat de Japanners ontzettend leuke auto's kunnen bouwen, blijkt wel weer uit de inzending die we vandaag in 'In het Wild' onder de aandacht brengen. AutoWeek-lezer Ron Langeberg spotte deze Honda Beat, die bij velen ongetwijfeld een brede glimlach op het gezicht tovert.

We zijn nog maar net bekomen van de stortvloed aan heerlijke prikkels waarmee de Toyota GR Corolla ons overlaadt, of de volgende leuke creatie uit Japan trekt alweer onze aandacht. Dit is een auto van een heel andere orde. De Honda Beat past namelijk in een lang rijtje van spraakmakende tweezitters die Japan ons in de loop der jaren heeft gegeven. Dan denken we aan roadsters zoals de Honda S2000 en Mazda MX-5, maar bijvoorbeeld ook aan een tweezitter met middenmotor zoals de Toyota MR-2 en natuurlijk kleine rakkers als de Suzuki Cappuccino en Daihatsu Copen. De Honda Beat komt uit hetzelfde hoekje als die laatste twee, al is er ook een overeenkomst met de MR-2.

De Beat is namelijk net als de Cappucino en de Copen een Kei-car, maar heeft in tegenstelling tot die twee de motor achter de inzittenden liggen. Een bijzondere opzet dus. Wie een beetje thuis is in de reglementen waaraan een Kei-car moet voldoen, weet ongetwijfeld al dat het dan wel gaat om een zeer bescheiden krachtbron. Net als veel andere Kei-cars heeft de Honda Beat een (net geen) 660 cc 'grote' driecilinder. Een atmosferische krachtbron bovendien, maar Honda is als geen ander in staat om ondanks het kleine formaat toch nog een behoorlijk vermogen te realiseren. Het hoogtoerige blokje wekt namelijk bij 8.100 tpm zijn maximale vermogen van 64 pk op.

Wie het dakje van de Beat openklapt, wordt dus behalve op gefluit van vogeltjes ook op het geluid van een driftig werkend blokje getrakteerd. In combinatie met de lage zitpositie en de voor zijn hoogte vrij forse spoorbreedte zorgt dat voor een rijervaring die de nodige sportieve trekjes heeft. Je oogst hoe dan ook bekijks met de Beat. Het door Pininfarina getekende roadstertje trekt vooral de aandacht met zijn bijzonder lage neus en de tot aan de rand van de wielkasten doorlopende koplampen.

Het is wel even wennen aan het stuur aan de rechter kant. De Beat was namelijk voor de Japanse thuismarkt bedoeld en dit exemplaar is dan ook vanuit het Land van de Rijzende Zon deze kant op gehaald. Dat gebeurde nog niet zo lang geleden, hij kreeg zijn Nederlandse kenteken twee jaar geleden. Hoewel er nu even sneeuw valt, staat de lente voor de deur en ongetwijfeld staat de eigenaar van dit prachtige stukje Japanse vlijt te popelen om het kapje los te gooien en te gaan genieten. Van ons krijgt hij alvast een dikke pluim voor het importeren van de Beat.