Honda beprijst HR-V Sport

In augustus vorig jaar presenteerde Honda de voor de Europese markt bestemde versie van de gefacelifte HR-V. Honda wist toen al te melden dat het van de op detailniveau vernieuwde cross-over ook een krachtigere Sport-uitvoering op de markt zou brengen. We weten nu wat die HR-V Turbo Sport minimaal moet opbrengen.

De HR-V Turbo Sport krijgt, zijn naam geeft het al weg, een geblazen versie van de bekende 130 pk sterke 1.5 onder de kap. Net als in de Civic Sport is dat turbohart in de HR-V goed voor 182 pk en 240 Nm koppel. De HR-V Turbo Sport is te krijgen met een handgeschakelde zesbak en met een cvt-automaat die de aanwezigheid van 7 verzetten simuleert. De handgeschakelde variant is in staat om in 7,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De HR-V Turbo Sport met automaat heeft 8,6 tellen voor die sprint nodig. De topsnelheid van de handgeschakelde uitvoering ligt op 215 km/h. De Sport met cvt houdt het bij 200 km/h voor gezien.

De HR-V Turbo Sport, vanbuiten voorzien van zwarte accenten, een subtiele bodykit en dubbele uitlaatpijpen, heeft een aangepast onderstel en is vanbinnen uitgevoerd met een rood-zwart interieur en een zwart hemeltje. Voor de 1.5 Turbo Sport met handbak vraagt Honda € 37.645. Liever de versie met cvt-automaat? Reserveer dan een bedrag van € 39.695.

In AutoWeek 15, die vanaf woensdag 10 april in de winkels ligt, voelen we de HR-V Turbo Sport al aan de tand. Mis 'm niet!