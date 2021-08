Nieuwe Honda CR-V van dichtbij

Honda heeft een volledig nieuwe SUV in de ontwikkelingskamers staan, een auto die het in 2016 gepresenteerde huidige model gaat vervangen. Niet eerder zagen we de nieuwe Honda CR-V van zo dichtbij als op deze meest recente set spionagefoto's.

In maart dit jaar doken de eerste foto's op van de volledig nieuwe zesde generatie CR-V. Op die van veraf geschoten platen was al iets van het design van de nieuwe CR-V te zien, maar vandaag kunnen we je Honda's nieuwe SUV van dichterbij laten zien.

De nieuwe Honda CR-V, wiens modelnaam staat voor Comfortable Runabout Vehicle, krijgt een compleet andere vormgeving dan zijn voorgangers. Dat is bij een generatiewissel natuurlijk niet heel verwonderlijk, maar Honda slaat met de nieuwe CR-V duidelijk een andere weg in dan het met de huidige en vorige generatie deed. De nieuwe CR-V lijkt niet alleen langer, maar ook een stuk hoekiger te worden dan de actuele CR-V. Het lijkt erop dat de extra centimeters Honda de mogelijkheid geven een derde zitrij toe te voegen om van de auto een zevenzitter te maken, al is daar officieel nog niets over bekend.

Ook over de technische basis van de auto tasten we nog in het duister. Een volledig elektrische versie krijgt de CR-V waarschijnlijk niet, al komen er er wel (plug-in) hybride varianten. Het merk moet wel, Honda levert vanaf 2022 namelijk alleen nog geëlektrificeerde modellen in Europa.

Honda CR-V in Nederland

Sinds de lancering van de eerste generatie CR-V in 1998 zijn er in Nederland 12.684 CR-V's verkocht. In 2008 had de SUV het beste verkoopjaar ooit, van de toen actuele derde generatie CR-V gingen er in dat jaar namelijk 1.604 exemplaren van over de toonbank. Hoewel de verkopen in 2019 en 2020 met achtereenvolgens 390 en 206 verkochte exemplaren niet bepaald geweldig waren, verkocht de Honda in 2017 (77 stuks) en 2018 (72 stuks) stukken beroerder. In de eerste zeven maanden van dit jaar verkocht Honda 72 CR-V's.