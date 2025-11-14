Ga naar de inhoud
‘Honda en Nissan willen toch meer samenwerken’

Samenwerken, niet overnemen

Nissan Honda
Jan Lemkes

Opvallend: na een reeks van geruchten en gesprekken over een overname die er nooit kwam, zouden Nissan en Honda elkaar toch weer opzoeken voor eventuele samenwerking. Niet wereldwijd en ook niet voor Europa, maar toch.

Lange tijd leek het erop dat Nissan en Honda zouden fuseren, maar dan wel zoals ondergetekende vanochtend met zijn ontbijt is gefuseerd. Nissan is dan het ontbijt, want de noodlijdende autofabrikant zou in de praktijk waarschijnlijk gewoon door Honda zijn overgenomen. Het kwam er op het laatste moment niet van en sindsdien zijn Honda en Nissan alleen nog samen genoemd als het om de in 2024 aangekondigde EV-samenwerking ging.

Dat verandert vandaag, want de twee Japanse autofabrikanten zouden toch weer de samenwerking opzoeken. Dat krijg je ervan als topmanagers na een reeks gesprekken elkaars nummers hebben. Het doel van de nieuwe gesprekken, die door Nikkei Asia en via Carscoops in ons zicht belandden, zou deze keer nadrukkelijk geen fusie zijn. Het gaat om het verkennen van een beperktere en 'meer fluïde' samenwerking, specifiek voor de Noord-Amerikaanse markt. Beide merken zijn groots aanwezig in met name de VS, en zouden flink kosten kunnen besparen door bepaalde activiteiten samen te voegen. De twee merken zouden bijvoorbeeld samen kunnen gaan produceren, waarmee de samenwerking in Noord-Amerika verder zou gaan dan de eerder aangekondigde samenwerking op elektrificatievlak.

