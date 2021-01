Honda E-Drag is voor dragstrip verbouwde Honda E

De Tokyo Auto Salon is een jaarlijks terugkerende show vol automobiele rariteiten. Autofabrikanten en tuners stellen er hun meest eigenwijze projecten voor. Vandaag hebben we twee bijzonderheden van Honda's accessoire-afdeling Honda Acces voor je in de aanbieding. Wat dacht je namelijk van een tot elektrisch sprintkanon omgebouwde Honda E?

Begin deze week kreeg AutoWeek lucht van een wel heel eigenzinnig project van Honda Acces. Het bedrijf beloofde speciaal voor de Tokyo Auto Salon de elektrische Honda E om te toveren toe een ware dragracer. AutoWeek heeft meer beeld van Honda's E-Drag genoemde automobiele rariteit te pakken.

Nagenoeg alle plaatwerkdelen van de van nature zo'n 1.500 kilo wegende Honda E zijn vervangen door uit met koolstofvezel vversterkt kunststof vervaardigde delen, om het wagengewicht aanzienlijk te verminderen. Ook nu geldt helaas dat er nog geen technische specificaties of sprintcijfers zijn vrijgegeven. Het binnenste van de Honda E is aardig leeg getrokken, al blijven het dashboard en de deurpanelen intact. Dat levert, zeker met de nog zichtbare houtafwerking, een bijzonder contrast op met het kale staal en de aangebrachte rolkooi en kuipstoelen. Om de lichtmetalen wielen, worden raceslicks gevouwen, al lijken die op het moment dat deze foto's zijn geschoten nog niet te zijn aangebracht. Wat de E-Drag weegt en wat -ie exact kan, zal later moeten blijken. Het origineel is in staat om in 9,5 seconden de 100 km/h te bereiken.

Ook de nieuwe N-One, een kei-car die we in Europa niet kennen, wordt door Honda Acces opgedirkt. Het K-Climb gedoopte kleintje is gebaseerd op de N-One RS, de enige N-One-uitvoering met handgeschakelde zesbak, en behoudt diens 64 pk driecilinder turbomotor. Wel krijgt de kei-car een sportonderstel en een uit koolstofvezel vervaardigde bumpers, grille en motorkap aangemeten. Daarmee wordt het wagengewicht van zo'n 850 kilo verder teruggebracht. Honda Acces maakt direct van de gelegenheid gebruik om de K-Climb van twee centraal geplaatste uitlaatpijpjes te voorzien. Ook hier geldt: nadere technische specificaties ontbreken nog.