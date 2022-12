Honda Concerto (1993) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Na de tweede generatie van de Honda Civic verdween de vijfdeurs hatchbackversie uit het aanbod. Er was van zowel de derde als vierde generatie Civic wel een vijfdeurs, maar dat was de hoge Civic Shuttle. Wie liever een reguliere vijfdeurs wilde, kon geen auto met de naam Civic erop krijgen. Honda schoof op de drempel van de jaren 90 voor die klanten een andere auto naar voren die zijn basis overigens wel met de vierde Civic deelde: de Concerto. Honda positioneerde hem wat hoger in de markt, ongetwijfeld zoekend naar wat meer marge. Een aanpak waar het al snel weer op terugkwam, want van de zesde Civic kwam een vijfdeurs die weer gewoon Civic heette. Verder was de Concerto een broer van de vierde Civic, maar hij bestond grotendeels naast de vijfde generatie van de Civic. Dat heeft hem ongetwijfeld niet echt geholpen.

Een beetje een vreemde eend in de bijt was het dus wel, die Concerto, maar dat maakt het zeker geen onaardige auto. De Civic kon namelijk indertijd wel overtuigen met zijn scherpe lijnen en al helemaal op technisch vlak, wat dat betreft zat het met de iets conventioneler gelijnde Concerto wel goed. Wel hobbelde de Concerto wat achter de Civic aan, dus het meest frisse was er al een beetje af. We kregen de Concerto, die voor de Europese markt overigens in Engeland werd gebouwd en in de Rover 400-serie een Brits neefje had, met een 1.5 en een 1.6. Met beide motoren was de Concerto prima bedeeld, met de 1.6 was de Japanner zelfs best vlot te noemen. De Concerto die we hier voor ons hebben heeft de 90 pk sterke 1.5 in zijn neus liggen.

Het is een lekker bescheiden Concerto, met zijn rode lak, de zwarte bumpers en de wieldoppen. Ook vanbinnen oogt het vrij sober, al heeft de Concerto wel een schuif-/kanteldakje! Dat is dan weer lekker. Het verbruikmetertje links op het dashboard hoort er natuurlijk niet af fabriek op en oogt wat provisorisch, met een beetje mazzel is dat weer netjes weg te halen als je het interieur zo origineel mogelijk wilt maken. Verder ziet het er nog best netjes uit, zeker als je bedenkt dat de Concerto met 214.000 km op de teller niet per se een overdreven rustig leven achter de rug heeft. Verder lijkt roest in elk geval op de zichtbare delen afwezig. Kortom; een vrij bescheiden maar ogenschijnlijk nette Concerto, die een vraagprijs heeft die er best prima bij past: €1.949.