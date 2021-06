Honda Civic Hatchback klaar voor debuut

De elfde generatie Honda Civic debuteerde eind april als Sedan, maar dat is niet de enige carrosserievariant die van Honda's jongste Golf-concurrent verschijnt. Er komt namelijk ook weer een hatchback. Daarvan tonen we nu de eerste beelden.

Eind april trok Honda in de Verenigde Staten het doek van de nieuwe Civic. De jongste Civic beleefde zijn debuut als Sedan, die veel duidelijker een vierdeurs sedan is dan het uitgaande type. Eind juni krijgt de nieuwe Sedan een hatchbackbroertje, die 24 juni zijn denuut beleeft.

Op de teaserplaten die Honda van de nieuwe Civic Hatchback deelt, is het zijaanzicht te zien. Daar valt uit op te maken dat hij net als de huidige hatchback weer een relatief schuin aflopende achterzijde krijgt. Geen recht aflopende kont dus zoals we in dit segment gewend zijn van onder meer de Ford Focus, Toyota Corolla, Volkswagen Golf en Hyundai i30. De eerste afbeeldingen van de Civic Hatchback geven weinig designdetails vrij, maar stiekem weten we al enige tijd meer.

In september vorig jaar kon AutoWeek namelijk al een reeks patentplaten van zowel de nieuwe Civic Sedan als Hatchback laten zien. Honda geeft de elfde generatie een veel rustiger design dan het uitgaande type. Het is gedaan met de scherpe vouwen, grote koelopeningen en grote C-vormige achterlichten. Ook de achterspoiler die de achterruit in twee delen verdeelt, keert niet meer terug. De neus van de nieuwe Civic Hatchback is ongetwijfeld identiek aan die van de Sedan en vertoont dus sterke designovereenkomsten met de hier niet leverbare Insight en Accord. De Civic Hatchback krijgt net als de Sedan een chroomkleurig designelement in de C-stijl. Aan de achterkant krijgt de vijfdeurs een relatief eenvoudige lichtpartij die uit horizontaal georiënteerde lichtunits bestaat die optisch aan elkaar worden geknoopt met een ledstrip.

De Honda Civic Sedan groeide in de lengte met 4 centimeter ten opzichte van zijn voorganger tot 4,67 meter. Als ook de Hatchback met een zelfde aantal centimeters groeit, is hij zo'n 4,56 meter lang. De wielbasis van de Hatchback is ongetwijfeld gelijk zijn aan die de Sedan: 2,74 meter. In de Verenigde Staten levert Honda de jongste Civic Sedan met een 150 pk en 187 Nm sterke atmosferische 2.0 liter benzinemotor, daarboven staat een van de uitgaande Civic bekende 182 pk en 240 Nm krachtige 1.5 turbo. Dat er weer een plankharde Type-R komt, staat overigens al vast.

Een coupé, zoals die tot 2020 in de Verenigde Staten werd verkocht, keert waarschijnlijk niet meer terug. Ook hoef je geen stationwagon te verwachten, de Civic Tourer die van de negende generatie bestond, was geen daverend verkoopsucces. Het is nog niet bekend of en wanneer Honda de Europese variant van de nieuwe Civic presenteert.

Civic in Nederland

De huidige generatie Civic is in Nederland geen verkoopsucces. Het in 2016 verschenen model wist in zijn eerste volle verkoopjaar, 2017, slechts 299 eigenaren te vinden. In 2018 vonden er 356 stuks een baasje en dat was direct het beste verkoopjaar. In 2019 daalden de verkopen tot 259 stuks en vorig jaar wist Honda slechts 154 particulieren tot aanschaf te verleiden. Ook de generatie voor het uitgaande model, generatie negen dus, was hier geen verkoopknaller. Opvallend, tot 2011 kwamen de verkoopcijfers van de Civic vrijwel nooit onder de 1.300 stuks uit met uitschieters tot ruim 6.000 en zelfs 8.000 exemplaren. Zo deed de Civic Sedan Hybrid het in ons land enige tijd erg goed in de zakelijke markt, met dank aan de gunstige fiscae bijtelling.