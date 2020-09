Nieuwe Honda Civic nu al uitgebreid te zien

De huidige generatie Honda Civic werd in 2015 op de Amerikaanse markt gebracht en stond een jaar later in de Europese showrooms. Die tiende generatie Civic is in Nederland alleen als Hatchback en als daar sterk op lijkende Sedan te krijgen, in de Verenigde Staten staat ook een Coupé-versie op de menukaart. Hoewel de actuele Civic met al zijn scherpe vouwen en strakke lijnen nog altijd vrij excentriek voor de dag komt, heeft Honda al een opvolger in de ontwikkelingskamers staan.

Op deze uitgebreide set patentplaten is niet alleen de nieuwe Civic Hatchback, maar ook de nieuwe Civic Sedan te zien. Op basis van eerdere spyshots van de nieuwe Civic Type-R konden we al concluderen dat Honda vasthoudt aan de basisvorm van de hatchback. Dankzij deze designtekeningen wordt bevestigd dat de nieuwe Honda Civic in grote lijnen sterk lijkt op het huidige model, maar op designgebied verandert er toch heel wat.

Civic Hatchback

Zo overgiet Honda de elfde generatie Civic met een veel meer ingetogen designsausje. Het front is oogt met zijn subtieler vormgegeven grille en grotere, bredere koplampen wellicht minder uitgesproken, maar wel meer volwassen. Het front van de nieuwe Civic doet sterk denken aan dat van de actuele Accord. Ook op de zijkanten is het lijnenspel een stuk rustiger. Het oplopende schouderlijntje dat momenteel al bij het achterportier begint, verhuist een stukje naar achteren en dat maakt de komst van een derde zijruitje mogelijk. De bilpartij van de Hatchback is ontdaan van de door de achterspoiler in twee delen verdeelde achterruit. De boemerangvormige achterlichten moeten eveneens het veld ruimen. In plaats daarvan krijgt de Civic Hatchback relatief eenvoudige achterlichten die middels een ledstrip met elkaar worden verbonden. Het geheel doet met een beetje fantasie denken aan de achterlichtpartij van de Kia Stinger. Niet alleen de verlichting is wat design betreft tot bedaren gekomen, ook het bumperwerk van de nieuwe Civic Hatchback oogt een stuk meer ingetogen.

Civic Sedan

Waar de huidige Civic Sedan nog sterk lijkt op de Civic Hatcback, krijgt de sedanversie van de nieuwe Civic een meer eigen uitstraling. Althans, een uiterlijk dat zich meer van zijn hatchbackbroer onderscheidt. De achterzijde lijkt namelijk net als de voorkant van de nieuwe generatie Civic sterk op de huidige Honda Accord. In tegenstelling tot die Accord moet ook de Civic Sedan het zonder de C-/boemerang-vormige acherlcihten doen. In plaats daarvan krijgt de Civic Sedan enigszins inwisselbare, maar vooral rustiger ogende verlichting die doorloopt in de achterklep.

Het is nog niet helder wanneer Honda de nieuwe Civic aan het daglicht voorstelt. De nieuwe generatie Civic verwachten we niet voor de 2021 op de markt. Dat er ook van de nieuwe Civic Hatchback weer een heftige Type-R komt, staat buiten kijf. Geslaagde vooruitgang, of jammerlijke achteruitgang?