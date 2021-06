Honda Civic hatchback al deels te zien

De nieuwe Honda Civic is al gepresenteerd als sedan, maar uiteraard komt er ook weer een hatchback. Die toont Honda eind deze maand pas, maar hij is nu al grotendeels te zien.

Het lijkt erop dat de presentator van een YouTube-serie over auto's iets te enthousiast is geweest, want hij deelde enkele foto's van zijn preview van de Honda Civic hatchback. Voordat ze verwijderd werden, doken ze al op op een forum over de elfde generatie van de Civic. Zodoende kunnen we de hatchback dus al zien, al moeten we even om de bijzonder poserende man heen kijken.

Eerlijk is eerlijk, een grote verrassing is het uiterlijk van de Civic hatchback niet. Een krap jaar geleden kon je hier op AutoWeek.nl namelijk al patentschetsen van de auto zien. Duidelijk is dat ook de hatchback een beduidend rustiger voorkomen heeft dan voorheen, al is-ie wel iets opvallender dan de reeds onthulde nieuwe Honda Civic sedan. Het gaat bij deze twee foto's naar verluidt om een wat sportiever aangeklede variant, dus dat geeft wel aan hoe bescheiden Honda het houdt bij de nieuwe Civic.

Op de tweede foto is de ruimte achterin al te zien. Precieze cijfers zijn nog niet bekend, maar de Civic sedan groeide 4 centimeter in lengte ten opzichte van zijn voorganger, dus logischerwijs is de hatchback ook wat langer. Dat moet uiteraard de beenruimte achterin ten goede komen en ook lijkt de vrij geleidelijk aflopende daklijn nog voldoende hoofdruimte achterin over te laten.

Op 24 juni presenteert Honda de Civic hatchback zelf. Dan horen we mogelijk ook meer over eventuele Europese plannen, want uiteraard is het deze variant die we hier mogelijk weer kunnen verwachten.