Dit is de nieuwe Honda Civic Sedan

Honda heeft een compleet nieuwe Civic in de ontwikkelingskamers staan. Het is die nieuwe generatie Honda Civic waarvan het merk nu het eerste beeldmateriaal vrijgeeft. Vooralsnog mag alleen de nieuwe Honda Civic Sedan op digitale aandacht rekenen, maar er zit ook gewoon een nieuwe Civic Hatchback in het vat.

De Honda Civic is al bijna toe aan zijn elfde generatie. De nieuwste incarnatie van die in 1972 voor het eerst op de markt verschenen Honda beleeft eind deze maand zijn publieksdebuut. Om het wachten te verzachten - en om alvast wat aandacht naar zich toe te trekken - geeft Honda een eerste foto van de nieuwe Civic Sedan vrij.

Honda is natuurlijk niet vies van wat lovende woorden over zijn eigen product en omschrijft de nieuwe Civic Sedan als "[...] de technologisch meest geavanceerde en leukst rijdende in de 50 jarige modelgeschiedenis van de Civic." Dat eerste is natuurlijk niet zo gek, het tweede is interessant. Honda besteedt in zijn korte begeleidend schrijven namelijk relatief veel aandacht aan de sportieve karakter dat het de nieuwe Civic heeft gegeven. Het merk spreekt van een sportievere uitstraling een sportief interieur dat eenvoudig van opzet is. De huidige generatie Civic staat - als we de heftige Type-R even vergeten - niet specifiek bekend om zijn sportieve rijgedrag. Als Honda zijn lovende woorden ook daadwerkelijk ergens op heeft gebaseerd, zou de nieuwe Civic best eens interessant kunnen worden liefhebbers van relatief dynamische compacte middenklassers.

Er is meer interessant nieuws. Althans, voor de Amerikaanse markt. Traditionele vijfdeurs hatchbacks worden in de Verenigde Staten steeds zeldzamer, maar de nieuwe Civic komt zal ook daar weer als hatchback worden verkocht. Voor het eerst wordt de Civic Hatchback straks ook in de Verenigde Staten gebouwd worden. Daar houdt het sluiten van de poorten van Honda's fabriek in het Engelse Swindon waar de Civic Hatchback tot voor kort ook in grote aantallen voor exportmarkten werd gebouwd ongetwijfeld verband mee.

Eerlijk is eerlijk, het uiterlijk van de nieuwe Honda Civic Sedan is voor de fervente bezoeker van AutoWeek.nl natuurlijk geen verrassing meer. In oktober vorig jaar belichtten we het uiterlijk van de nieuwe Civic Hatchback en Civic Sedan namelijk al uitvoerig op basis van opgedoken patenttekeningen (foto's 4 tot en met 7). Niet veel later gaf Honda met de Civic Prototype al een uiterst nauwkeurige vooruitblik op de nieuwe Civic Sedan (foto's 2 en 3). Wat design betreft, is de nieuwe Civic tot bedaren gekomen. Het ietwat drukke lijnenspel van de uitgaande tiende generatie maakt plaats voor een herkenbaar, maar gekalmeerd design dat overduidelijk is gebaseerd op dat van grote broer Accord. Ook komt er een duidelijker verschil tussen de Civic Hatchback en Civic Sedan. De huidige modellen zijn van een afstandje slechts door de kenner van elkaar te onderscheiden. De nieuwe Civic Sedan krijgt onder meer een compleet andere achterlichtpartij en een scherpere knik tussen de achterklep en de achterruit. De Civic Hatchback moet het straks zonder spoiler doen die de achterruit in tweeën deelt en de achterlichten optisch met elkaar verbindt. We verwachten niet dat Honda ook weer met een coupéversie van de nieuwe Civic komt. Hoewel die Civic Coupé in Europa al jaren een onbekende is, leverde Honda in de Verenigde Staten tot voor kort nog wel een dergelijke versie.

Of, wanneer en in welke vormen de nieuwe elfde generatie Honda Civic straks in Nederland beschikbaar komt, is nog niet bekend. Dat er van de nieuwe Civic weer een knalharde Type-R komt, staat overigens al vast. De nieuwe Honda Civic Sedan groeit in ieder geval een slagje ten opzichte van het huidige model. Volgens informatie die door Honda bij het Chinese patentbureau ingediende is de nieuwe Civic Sedan 4,67 meter lang en heeft -ie een wielbasis van 2,74 meter. De afstand tussen de voor- en achteras is daarmee vier centimeter groter dan nu het geval is. Ook is de Sedan straks 4 centimeter langer. In Europa komt de nieuwe Civic in ieder geval niet meer met een dieselmotor op de markt.

Later deze maand meer!