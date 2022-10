Honda Civic (1986) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het aantal Honda's Civic op de Nederlandse wegen is niet meer wat het geweest is en zeker exemplaren uit de jaren 80 zijn nog maar betrekkelijk sporadisch te vinden. Hier hebben we er echter eentje voor ons die waarschijnlijk nog lang onder ons is!

In de jaren 80 en 90 beleefde de Honda Civic zijn hoogtijdagen in Nederland. Dat werd aangewakkerd door verschillende factoren: de Civic maakte van meet af aan naam als een betrouwbare en vriendelijk geprijsde auto en kreeg er in de tweede helft van de jaren 80 ook nog eens zeer smeuïge motoren bij. Daarbij kwam er een brede verscheidenheid aan carrosserievormen beschikbaar. Zo was er in de jaren 80 naast de hatchback en de sedan de ruimere Shuttle en kon de meer sportief ingestelde klant voor de CRX Coupé gaan. Er kwam naar verloop van tijd wel een belangrijke achilleshiel naar voren: de roestduivel was ook wel gecharmeerd van de Civic. Dat laatste heeft ervoor gezorgd dat bij aardig wat Civics de techniek de koets overleefde.

De Civic die we hier voor ons hebben lijkt dat lot gespaard te zijn gebleven. Ondergetekende stond er met zijn neus bovenop en zag een nog prachtig vuurrode laklaag. Dat is niet alleen opvallend omdat rode auto's uit die tijd zelden hun oorspronkelijke tint behielden, maar dus ook omdat het rood niet vergezeld wordt door roestbruin. Deze Civic moet zijn inmiddels 36 jarige bestaan grotendeels overdekt hebben beleefd. Uit een oude advertentie maken we op dat de auto uit Zwitserland is geïmporteerd en daar tot 2014 bij zijn eerste eigenaresse vertoefde. Die is er duidelijk voorzichtig mee omgesprongen. Inmiddels is de Civic dus alweer eventjes in Nederland en heeft-ie vóór de huidige eigenaar twee anderen zijn baasje mogen noemen. Dat moeten haast wel liefhebbers geweest zijn.

Het is ook niet zomaar een Civic van de derde generatie, maar de meest potente Civic hatchback van dat moment. Hij heeft een 90 pk sterke 1.5 injectiemotor, waar de andere uitvoeringen van de hatchback het moesten doen met minder krachtige carburateurmotoren. Wilde je nog meer vermogen, dan was je aangewezen op de sterkste Civic CRX Coupé van deze generatie. Die had een 124 pk sterke 1.6 zestienklepper en verscheen nog net voordat in 1987 de vierde generatie Civic op de markt kwam. Tot die tijd kon je de CRX krijgen met dezelfde 1.5i als in deze Civic hatchback.

Om het vermogen is het de huidige eigenaar van deze Civic overigens ongetwijfeld niet zo zeer te doen. Hij of zij rijdt simpelweg een prachtige 'overlever' van een model dat je hier ooit bij bosjes tegenkwam. We hopen dat er nog heel wat jaartjes aan geplakt kunnen worden!