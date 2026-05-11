Benzine is peperduur: hier kun je het goedkoopst tanken

Onder de €2 per liter!

Lars Krijgsman
Ben je tegenwoordig meer kwijt aan zakdoekjes om je tranen te drogen die tijdens het tanken over je wangen rollen dan aan andere boodschappen? Let dan goed op. We zetten de goedkoopste tankstations van Nederland voor je op een rij.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10) bedraagt momenteel €2,62. Dat is iets minder dan de recordprijs van €2,65 per liter eerder deze maand, maar de literprijs ligt nog altijd heel hoog. Dergelijke prijzen betaal je vooral op A-locaties, zoals langs snelwegen. Wie goedkoper wil tanken, doet er goed aan de kleine lokale pomp te bezoeken. Bij TinQ in Hengelo was de gemiddelde benzineprijs over een periode van zo'n vier maanden het goedkoopst: €1,9568 per liter. Dat meldt MultiTankcard op basis van transactiedata van 1 januari tot en met begin mei.

Op plek twee vinden we een Tango in Sneek, waar de gemiddelde literprijs in genoemde periode €1,984 betrof. Opvallend: het prijsgat tussen de nummers één en twee betreft zo'n 3 cent, terwijl dat tussen de nummers twee en drie aanzienlijk kleiner is. Op plek drie vinden we de TinQ in Huizen (Ambachtsweg) waar de gemiddelde literprijs van benzine in de eerste vier maanden van dit jaar €1,9865 betrof.

Top 10 goedkoopste tankstations in Nederland (o.b.v. prijs E10-benzine)

TankstationPlaats, provinciePrijs
1TinQHengelo, Overijssel€1,9568
2TangoSneek, Friesland€1,9840
3TinQHuizen, Noord-Holland€1,9865
4Fieten OlieKerkrade, Limburg€1,9901
5Oliehandel Kreuze BVSteenwijk, Overijssel€1,9918
6TamoilOosterwolde, Friesland€1,9936
7Fieten OlieOostrum, Limburg€1,9946
8Fieten OlieWinschoten, Groningen€1,9959
9TangoWinschoten, Groningen€1,9995
10TamoilWinschoten, Groningen€1,9998
