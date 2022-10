Hierom was de Volvo 760 een van de toppers van topjaar 1982

De Volvo 760 is een van de blikvangers in het mooie autojaar 1982, het jaar waarbij we in 2022 al zo vaak hebben stilgestaan. Voor wie het gemist heeft: zelden werden er in één jaar zoveel belangrijke auto’s gelanceerd als in 1982. De Ford Sierra, Audi 100, Opel Corsa, Citroën BX, Volvo 760, Honda Jazz, Mercedes-Benz 190 en BMW 3-serie E30 maakten allemaal veertig jaar geleden hun debuut. In de serie Topjaar 1982 blikken we terug op hun glansrijke carrières. Deze keer staat de Volvo 760 in het zonnetje.

Hoe zag het aanlooptraject van de 760 eruit?

Hobbelig, to say the least. Volvo zit in de jaren 70 krap bij kas als gevolg van de economische onrust die is ontstaan rond de twee oliecrises, wat zijn effect heeft op de verkoop van nieuwe auto’s. Om meer financiële armslag te creëren, wil Volvo in 1977 fuseren met Saab, maar die deal ketst op het laatste moment af. Hetzelfde geldt voor een alliantie met Noorwegen, inclusief allerlei ingewikkelde constructies met industrie en oliewinning. In 1979 vindt Volvo een partner in Renault, dat 15 procent van de Volvo-aandelen in handen krijgt. Volvo’s modellengamma bestaat in 1975 uit de van DAF geërfde 300-serie en de eigen 200-serie, die in de basis leunt op de techniek en het koetswerk van de 100-serie uit 1966. Meer keuze kan geen kwaad en er wordt ingezet op een model bóven de 200-serie: groot, luxe en comfortabel, zoals ze dat in de VS, de belangrijkste afzetmarkt voor Volvo, graag zien.

In 1975 wordt de eerste aanzet gegeven voor het nieuwe topmodel, maar de ontwikkeling daarvan wordt continu belemmerd door geld­gebrek en onzekerheid. Dat noopt de ingenieurs en designers tot compromissen en pragmatische keuzes. Tekenend is het moment dat de projectnaam wordt gewijzigd in ‘1155’, wat moet worden gelezen als 11:55, oftewel vijf voor twaalf. De concept-car VCC uit 1979 dient uiteindelijk als blauwdruk voor het productiemodel, dat op 2 februari 1982 als 760 aan de wereld wordt gepresenteerd.

Hoe revolutionair was hij eigenlijk?

Voor het merk Volvo is een groot, luxe model dan wel nieuw, maar uit het voorgaande heb je waarschijnlijk al kunnen concluderen dat er bij Volvo geen ruimte was voor experimenten. Het bouwde noodgedwongen voort op bestaande techniek. Opvallend is dat de 760 korter is dan het model dat hij (op papier) opvolgt, de 260 GLE. Maar de wielbasis is groter, zodat het binnenin toch een stuk ruimer is. De 760 debuteert met een zescilinder, de PRV-motor die Volvo in 1974 samen met Renault en Peugeot heeft ontwikkeld. Terwijl bijna alle concurrenten onafhankelijke wiel­ophanging hebben, doet Volvo het met een starre as. In de basis, althans. Bij deze zogenaamde ‘Constant Track Rear Suspension’ wordt de starre as aangevuld met een hulpframe, geleidearmen, een Panhardstang en een stang die die de acceleratie- en rem­bewegingen opvangt. Een vernuftige constructie die zeker zijn voordelen heeft voor de rechtuitstabiliteit, maar die in grens­situaties alleen niet zo adequaat reageert als onafhankelijke wielophanging. Kortom, je hoefde voor de interessante technische innovaties geen 760 te kopen.

Overigens kreeg de 760 in de herfst van zijn carrière wel onafhankelijke wielophanging (van de 780 coupé).

Hoe werd de 760 onthaald?

De autopers is niet erg enthousiast over het extreem hoekige ontwerp van Jan Wilsgaard. Die vindt het maar raar dat Volvo voor dit design heeft gekozen in een periode dat auto-ontwerpen steeds rondere vormen krijgen. Aan de ene kant past het vierkante design in de lijn van de 200- en 300-serie, aan de andere kant hadden Wilsgaard en zijn team simpelweg geen budget voor moeilijke vormen en ingewikkelde technische constructies. De pr-afdeling wijst juist op de voordelen van het kaarsrechte ontwerp: meer interieurruimte, beter uitzicht rondom en een tijdlozer uiterlijk.

Wat waren de keuzes bij de marktintroductie

In het begin is de 760 alleen te koop met een 2,8-liter V6-benzinemotor van 156 pk, die is gekoppeld aan een een viertraps automaat of hand­geschakelde vierbak met overdrive-functie. Vanaf 1983 is er ook een turbodiesel leverbaar, de 2,4-liter zes-in-lijn van Volkswagen. Een 2,3-liter viercilinder wordt in 1984 geïntroduceerd met de komst van de 740, een ‘uitgeklede’ versie van de 760. In 1989 verschijnt tenslotte nog een 200 pk sterke 2.0-turbomotor, waarmee Volvo zelfs sommige Porsches het nakijken geeft. Standaard heeft de 760 onder meer lichtmetalen wielen, een automaat, elektrisch bedienbare zij­ruiten en centrale portiervergrendeling. Die rijke uitrusting is leuk, maar het zorgt er ook voor dat de basisprijs (zo’n 63.000 gulden) een stuk hoger ligt dan die van de concurrentie.

Nog bijzonderheden tijdens zijn levensloop?

Niets buitensporigs. Na de sedan volgen in 1985 de stationwagon en de 780 coupé en Volvo geeft de 760 in 1987 een facelift, waarbij het koetswerk hier en daar iets meer wordt ‘afgerond’. Er wordt in 740’s en 760’s proefgedraaid met de motor uit de Alpine A310, een turboversie van de 2.5-PRV-zescilinder. Die is voorbestemd voor de 780, maar vanwege de lagere motorkap van dat model past het allemaal niet echt lekker. Dat zorgt voor koelingsproblemen, waarop Volvo besluit om dat feestje af te blazen.

Wat waren zijn concurrenten?

In 1983 laat Autokampioen de 760 aantreden tegen de BMW 528i, Mercedes 230 E (W123), Opel Senator 3.0 en Toyota Crown. Laatst­genoemde is met een prijs van 54.000 veruit de voordeligste, en bovendien van huis uit al erg compleet. De drie Duitsers kosten – op gelijk niveau aangekleed – tussen de 60 en 65 mille. Nog altijd goedkoper dan de Volvo, die (inclusief automaat en een audiosysteem) op precies 70.000 gulden komt. Verder had je in deze klasse nog auto’s als de Audi 100, Peugeot 505/604, Ford Granada, Renault 25, Citroën CX, Saab 900 en Rover SD1.

Hoe werd hij ontvangen door de consument?

In tegenstelling tot het autojournaille is het publiek direct enthousiast over de 760. Dat was maar goed ook, want als de 760 was geflopt, dan was het over en sluiten geweest voor Volvo. Wanneer de goedkopere 740 in 1984 het gamma komt versterken, komen de verkopen pas echt goed op gang en uiteindelijk bouwt Volvo bijna anderhalf miljoen 700-series. De 740 neemt daarbij het leeuwendeel (84 procent) voor zijn rekening. Zo kwam het, ondanks het lauwe onthaal door de autopers, toch nog goed met de 700-serie. Overigens: toen het journaille eenmaal was bekomen van het hoekige uiterlijk was het goed te spreken over de kwaliteiten van de 760.

Welke uitvoering spreekt het meeste tot de verbeelding?

Dan gaan we toch voor de 780, de door Bertone ontworpen en gebouwde coupé en opvolger van de 262C, die eveneens in Italië werd geassembleerd. In tegenstelling tot de 262C, waarbij alleen het dak werd verlaagd, worden bij de 780 ook de hoogte van de motorkap en kofferbakklep aangepast. Daardoor ziet de 780 er wat eleganter uit. Hij krijgt eerder dan de sedans onafhankelijke wielophanging en Nivomat-schokdempers als extraatje. De leukste motorisering is de tweeliter turbomotor met 200 pk, maar deze is zeer zeldzaam; er zijn er slechts 165 van gebouwd.

Hoeveel zijn er gebouwd en hoeveel zijn er nog over?

Tussen 1982 en 1992 zijn er in totaal 1.423.086 Volvo’s uit de 700-serie gebouwd, die als volgt zijn verdeeld:

760 sedan (1982-1990) 183.864

760 Estate (1985-1990) 37.445

740 sedan (1984-1992) 834.307

740 Estate (1985-1992) 358.952

780 (1985-1990) 8.518

In Nederland zijn er in totaal iets meer dan 26.000 stuks verkocht en volgens gegevens van CarTalk International staan er nog 2.082 met actief kenteken geregistreerd. Daarvan is het overgrote deel (1.676 stuks) een 740, van de 760 zijn er nog 263 over en er rijden nog 143 780’s in ons land.

Bron: CarTalk International

Wat is de impact van de Volvo 760 geweest?

In het autolandschap als geheel viel het wel mee, maar voor Volvo zelf is de 700-serie van cruciaal belang geweest om te kunnen overleven. Het was bovendien het model waarmee Volvo toetrad tot het hogere segment. In die zin heeft de 760 de weg geplaveid voor de 900-serie, de S80, de S90 en ook de XC90.