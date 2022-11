Waarom je de Volkswagen Golf II 30 jaar na productiestop nog vaak ziet

Nee, een Volkswagen Golf II brengt je hoofd niet op hol. En van cultstatus is evenmin sprake, want hij is nooit echt uit het straatbeeld verdwenen. Daarvoor is deze VW simpelweg te goed. Je kunt hem een gebrek aan charme verwijten, maar op rationele gronden overtuigt hij beslist.

Je kunt de Golf gerust een auto met een calvinistische inslag noemen. Vanaf zijn geboorte in 1974 was de compacte VW altijd een tikje saai en elke nieuwe generatie kreeg een wat voorspelbaar uiterlijk mee, maar puur rationeel gezien was er weinig op aan te merken. Toch kwam de tweede generatie Golf in ons land qua verkopen nog niet eens in de búúrt van de aantallen die Opel van de Kadett E wist te slijten. Nederland was toen nog Opel-land, de Kadett beheerste het straatbeeld.

Hoe anders is dat vandaag de dag. Waar de vijfde generatie Kadett naar de eeuwige jachtvelden lijkt te zijn verdwenen, zie je Golf nummer 2 nog verrassend vaak rijden. En dat terwijl deze auto beslist geen gangbare occasion meer is. Zelfs de exemplaren uit het laatste bouwjaar, 1992, zijn immers al 30 jaar oud. Dat je hem nog zo vaak tegenkomt, zegt toch wel iets over de kwaliteit van dit model. Dit is echt een auto met een groot uithoudingsvermogen. Zo krijgt roest praktisch geen vat op de carrosserie van de Golf en de motoren verlangen alleen af en toe nieuwe olie en een nieuwe distributieriem. Golf-rijders bleven dan ook lang trouw aan dit model en mochten ze desondanks afscheid hebben genomen van hun Golf II, dan beschouwen ze hem tot de dag van vandaag als maatstaf. Kwaliteit stond bij Volkswagen van oudsher hoog in het vaandel, maar misschien was de Golf II vanuit het oogpunt van de fabrikant gezien achteraf misschien zelfs wel té goed. Een auto die niet stuk gaat, wordt immers niet vervangen.

In 1977 begonnen met ontwikkeling Golf II

We gaan terug naar het jaar 1977. Volkswagen begint aan de ontwikkeling van de tweede generatie Golf. Golf nummer 1 is net op stoom gekomen, zelfs de meest fervente Kever-rijders gaan langzaam overstag. Wat veiligheid, vermogen, rijeigenschappen en comfort betreft, moet de tweede generatie uiteraard stappen zetten, zonder wezenlijk te verschillen van zijn voorganger. Designvoorstellen van buitenaf worden verworpen, de VW-directie zet liever in op de behoudende ontwerpen van de eigen designers onder leiding van Herbert Schäfer. Dat zorgt in eerste instantie voor de nodige teleurstelling.

Te veel doorontwikkeling Golf I

De Golf II oogt in de ogen van pers en publiek niet als een echt nieuw model, meer als een doorontwikkeling van zijn voorganger. Een verwijt dat de Golf tot de dag van vandaag krijgt, hoewel die behoedzame benadering misschien juist wel de basis van het succes vormt. Bij de Golf II zijn vooral aspecten vernieuwd die de klant níet ziet. Zo is de cw-waarde verlaagd van 0,41 naar een respectabele 0,34. De tankinhoud nam toe van 44 naar 55 liter, omdat Volkswagen naar eigen zeggen elk hoekje heeft benut. Het resultaat: een tank die door een zitzakfabrikant lijkt te zijn vormgegeven en een actieradius die tussen de 700 (GTI) en 1.000 kilometer (diesel) ligt. De motoren en het onderstel werden alleen aangepast op het hogere gewicht, de langere wielbasis en de grotere spoorbreedte en licht verbeterd. Aan de lay-out – overdwars geplaatste motor voorin, voorwielaandrijving, MacPherson-veerpoten vóór en een torsieas achter – verandert echter niets.

Wolfsburg neemt de carrosserie wel grondig onderhanden. De eerste Golf-generatie was namelijk nogal roestgevoelig en Volkswagen heeft alles in het werk gesteld om dat probleem de wereld uit te helpen. De nieuwe auto moet in staat zijn om zijn eigenaar te kunnen overleven, zo vindt de concerntop. Als een klant zwaar onder de indruk is van de kwaliteit van zijn Golf, dan koopt hij ook zijn opvolger, zo is de redenering. De anti-roestbehandeling krijgt bijzonder veel aandacht. Zo krijgen alle carrosseriedelen een beschermende laag, krijgen de naden bij de portieren, de motorkap en de achterklep een extra goed afdichting en moet de ‘vloedconservering’ genaamde waxvulling in de holle ruimten ervoor zorgen dat de carrosseriedelen net zo lang meegaan als de mechanische componenten.

Van wiskundeleraar tot yup

Het grootste gevaar voor de kwaliteit sluit Volkswagen uit bij de productie: de factor mens. In de fabriek in Wolfsburg helpen 70 robots bij de eindmontage. Het is de bedoeling dat dagelijks 2.500 Golfjes van de band rollen en om die te kunnen verkopen, levert VW de Golf in tal van uitvoeringen. Zo is hij, behalve als kaal basismodel, leverbaar als C, CL, GL en GLX. De optielijsten zijn desondanks bijzonder lang. Zo mopperen autojournalisten indertijd dat er slechts een thuiskomertje in de kofferbak ligt. Dat schrikt echter maar weinig klanten af. De nieuwe Golf is bij zijn debuut onder meer leverbaar met een 55 pk sterke 1,3 liter benzinemotor, die als ‘Formel E’ is voorzien van brandstofbesparende zaken als een langere vijfde versnelling en een start-stop systeem. Wie meer haast heeft, kan kiezen voor de 1.6 met 75 pk, de 1.8 (in de GLX) met 90 pk of uiteraard de GTI, die 112 pk levert. Spaarzaam ingestelde mensen dieselen met 54 paardenkrachten in een rustig tempo naar hun eindbestemming, de turbodiesel met 70 pk maakt zuinig rijden wat dragelijker. Door de introductie van injectiemotoren en uitvoeringen met katalysator wordt het modellengamma uiteindelijk zó breed dat er voor iedereen een geschikte Golf is, van de wiskundeleraar tot de yup. Zelfs van de GTI zijn in de nadagen drie versies, de 8V, 16V en de G60. Extreem waren de Rallye en de hoogpotige Country.

Een Volkswagen Golf uit 1987, dat jaar zou het stijltje uit het portierraam verdwijnen.

Eind 1987 krijgt het model een facelift die geheel volgens de VW-traditie bescheiden uitvalt. Zo ruimen de kleine ramen in de voorportieren (die overigens niet open kunnen) het veld, waardoor de buitenspiegels eindelijk goed zichtbaar zijn. Verder worden de stootstrips op de zijkanten breder, heeft de grille in plaats van zes nog maar vier lamellen en de type-aanduiding op de achterzijde krijgt hippe cursieve letters. Twee jaar later is het weer raak. Volkswagen monteert vanaf het uitrustingsniveau GL, dus ook op alle GTI's, ‘dikke bumpers’.

In het occasionaanbod op de site zie je nog veel Golfs van de tweede generatie te koop staan. Veel GTI's, waaronder zeer dure G60's maar ook brave exemplaren, die nog behoorlijk origineel zijn.