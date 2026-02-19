Ga naar de inhoud
Het Chinese MG heeft alleen al in Europa één miljoen auto's verkocht

Het gaat hard

5
MG S6
Lars Krijgsman

Het huidige Chinese MG is in Europa nog helemaal niet zo lang actief. Toch heeft het in Europa al één miljoen auto's verkocht. Tijd voor wat cijfers.

Het ooit op en top Engelse MG bestaat al jaren niet meer. De merkrechten van MG zijn al bijna twintig jaar in handen van het Chinese SAIC Motor. Waar MG decennia geleden voornamelijk sportieve tweezitters en later verbouwde Rovers verkocht, levert MG in thuisland China al jaren een schier eindeloze lijst sedans, SUV's en cross-overs. Hoewel het Chinese MG pas in 2019 zijn vleugels uitsloeg naar het gros van de Europese landen, was het al sinds 2011 in voormalig thuisland het Verenigd Koninkrijk actief. Sinds 2011 heeft MG in Europa één miljoen auto's verkocht.

MG ZS EV

Kortstondig heel populair: de inmiddels niet meer leverbare MG ZS EV.

Cross-over MG ZS is met afstand de best verkochte MG in Europa. Er zijn er ruim 424.000 stuks van geregistreerd. In Nederland gaat het om bijna 7.800 exemplaren. Dat zijn stuk voor stuk elektrische MG's ZS. In ons land is de ZS enkel als EV geleverd, terwijl de compacte SUV in diverse andere landen ook met verbrandingsmotoren leverbaar was. Bijna een derde van alle in Europa verkochte MG's is een volledig elektrische: 317.000 stuks. Een elektrische MG ZS heb je als occasion al vanaf zo'n €10.000.

MG levert in Nederland momenteel de MG 3 Hybrid+, de ZS Hybrid+, de HS Hybrid+, de plug-in hybride HS Hybrid+, de elektrische MG 4 Electric en de evengoed elektrische MG S5 EV, S5 EV en de Cyberster.

