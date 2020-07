Herboren Isetta krijgt praktischer broertje!

Het Duitse Artega is al even niet meer de fabrikant van sportwagens zoals het dat jaren wél was. Het bedrijf heeft zich toegelegd op elektrisch vervoer, waar de bijzonder leuke Karo-Isetta een voorbeeld van is. Wat blijkt nu? Die retrorakker krijgt een praktischer ingesteld zustermodel!

AutoWeek heeft dit wagentje opgedoken op patentschetsen van het European Union Intellectual Property Office en het gaat zo te zien om een nieuwe, elektrische stads-EV. We kijken even terug om te zien hoe we dit voertuigje moeten duiden. In 2016 kwam het Zwitserse Micro Mobility Systems met de Microlino aanzetten, een klein elektrisch karretje dat sterke gelijkenissen vertoonde met de Isetta van weleer. Het Zwitserse bedrijf zou dat olijke EV'tje samen met Tecno Meccanica Imola (TMI) gaan produceren. Die samenwerking liep spaak omdat TMI volgens de Duitse kartelwaakhond antitrustwetten schond. TMI ging zijn eigen weg, het bedrijf werd onderdeel van het Duitse Artega en dat lanceerde vorig jaar in Frankfurt een op 150 punten aangepaste versie van de Microlino waar Micro Mobility Systems niet zo blij mee was. De Zwitsers spanden een rechtszaak aan. Vorig jaar kwamen Artega en Micro Mobility tot een schikking waarin de twee bedrijven overeenkwamen dat Micro Mobility de Microlino zoals die in 2016 werd gepresenteerd op de markt brengt en Artega zijn aangepaste versie onder modelnaam Karo-Isetta op de markt mag brengen. Die Karo-Isetta werd begin dit jaar in productierijpe vorm gepresenteerd en uit een set patentplaten blijkt nu dat die retrorakker een praktischer ingesteld broertje krijgt.

Op de patentschetsen is een duidelijk langere variant van de Karo-Isetta te zien. Zo staan de achterwielen verder uit elkaar dan bij de Karo-Isetta, iets dat de interieurruimte natuurlijk vergroot. Daarnaast heeft deze ogenschijnlijk voor vier in plaats van twee personen bestemde variant niet alleen een grote deur aan de voorkant van de auto, maar nemen we ook een regulier portier waar aan de rechterzijde van de auto. Ook deze nieuwkomer, waarvan de modelnaam nog niet bekend is, heeft twee losse koplampen die min of meer 'los' uit de auto steken. Aan de achterkant wijkt deze grotere 'Isetta' echter sterker af van zijn kleinere broertje. De bilpartij lijkt namelijk meer dan die van zijn kortere gezinslid op die van een conventionele auto. In een strook zijn twee grote, vrij rechthoekige achterlichten geplaatst. Eronder is een groot vak aangebracht voor de kentekenplaat. Geen kleine retrolampjes dus voor Artega's aanstaande elektrische stadsvriend.

Het is niet ondenkbaar dat deze nieuwe variatie op het Isetta-thema dezelfde aandrijflijn krijgt als de kortere Karo-Isetta. Van die auto is bekend dat hij een accupakket krijgt dat groot genoeg is voor een actieradius van zo'n 200 kilometer. De topsnelheid van die Artega, die zo'n €15.000 gaat kosten, ligt op 90 km/h. Het is nog niet bekend wanneer Artega zijn grotere Karo-Isetta presenteert.

Leuk weetje: in de vorm van de 600 had BMW tussen 1957 en 1959 een langere vierdeurs variant op Isetta-basis op de prijslijsten staan.