Heel vroege Mercedes-Benz 190 SL onder de hamer

De 190 SL in kwestie is namelijk geen speciale uitvoering, niet van een beroemd persoon geweest en niet per se meer historisch relevant dan andere 190 SL's. Nee, dit is gewoon een bloedmooi exemplaar. Oké, één ding is nog wel een klein beetje bijzonder: het is nummer 729 van de bijna 26.000 ooit gebouwd. Het is dus wel een héél vroege, uit 1955, het eerste jaar dat de schitterende cabriolet werd gebouwd.

De 190 SL is uiteraard de iets eenvoudigere open broer van de 300 SL, de Gullwing, en is zoals de naam al aangeeft motorisch wel aanzienlijk minder bedeeld. De 190 SL heeft een 105 pk sterke 1.9 viercilinder in de neus en moest daarmee een stuk beter betaalbaar en dus bereikbaar zijn voor het grote publiek. Tegelijkertijd heeft hij wel, net als de 300 SL, voor die tijd erg moderne techniek zoals de onafhankelijke wielophanging en dubbele wishbones.

De 190 SL was de SL voor de 'massa'. Er zijn er dan ook aanzienlijk meer van gemaakt dan van de 300 SL. Van de 300 SL liepen er slechts 3.258 van de band, waarvan 1.858 Roadsters. Qua prijzen hoef je bij de 190 SL dan ook niet te denken aan de enorme bedragen (soms meerdere miljoenen) die neer worden gelegd voor 300 SL's. Goedkoop is deze 190 SL echter allerminst, het veilinghuis schat de in 2012 gerestaureerde Mercedes op een waarde van tussen de €175.000 en €220.000. Op 30 juli valt de hamer, momenteel is het hoogste bod €137.000.