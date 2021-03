Grotere Land Rover Defender 130 komt eraan

Officiële informatie en foto's van de Defender 130 zijn nog niet beschikbaar, maar er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te bedenken hoe die eruit komt te zien. De 130 behoudt dezelfde 3,02 meter lange wielbasis als de 110, maar groeit 32,4 centimeter in de lengte tot 5,1 meter. De Defender 110 meet zonder reservewiel namelijk 4,76 meter. Standaard heeft de Defender 130 naar verluidt zeven zitplaatsen. De Defender 110 is er ook al in een zevenzits configuratie, maar vermoedelijk krijgen de achterste passagiers in de 130 meer ruimte en kan er ook meer bagage mee. Het is nog even afwachten hoe die indeling er precies uit komt te zien. Dat hij eraan komt wisten we al, maar nu weten we ook ongeveer wanneer. Binnen nu en anderhalf jaar moet het model op de markt komen.

Een Land Rover Defender 130 is in ieder geval historisch verantwoord, want het vorige model was er ook als 130. Die had alleen in tegenstelling tot zijn beoogde opvolger wél een langere wielbasis dan de 110. Het nieuwe model is vooral bedoeld om de verkoop van de Defender buiten Europa op te krikken, zei CFO Adrian Mardell volgens Automotive News in een call met investeerders. Land Rover mikt met name op Noord-Amerika, China en het Midden-Oosten. Het is nog niet bekend of de Defender 130 ook leverbaar wordt in Nederland, AutoWeek heeft Jaguar Land Rover Nederland gevraagd om een reactie. De prijzen en het motorenaanbod zullen volgen bij de marktintroductie.

Overigens is de Defender 130 hoogstwaarschijnlijk niet de laatste carrosserievariant van de huidige Defender. Naar verluidt werkt Land Rover aan een pick-up, maar die lijkt momenteel nog wat minder concreet te zijn dan de Defender 130.