Grotere actieradius voor Mercedes-Benz EQA

De elektrische Mercedes-Benz EQA kun je al in diverse smaken krijgen. Er is een 190 pk sterke EQA 250, een 228 pk sterke EQA 300 en zelfs een 292 pk krachtige EQA 350. Ondanks de gekozen motorversie heb je altijd een 66,5 kWh accu in de bodem. In de EQA 250 is die accu voldoende voor een elektrische actieradius van tot 427 kilometer. Mercedes-Benz komt nu met een nieuwe variant die daadwerkelijk een grotere bruikbare accucapaciteit heeft: de EQA 250+.

De EQA 250+ heeft net als de bekende EQA 250 een 190 pk en 385 Nm sterke elektromotor op de vooras. De EQA 250+ heeft echter 70,5 kWh aan bruikbare accucapaciteit. De EQA 250+ is al te vinden in de Nederlandse configurator. Mercedes-Benz geeft in de configurator voor de EQA 2150+ een actieradius op van tot 525 kilometer. Opvallend hierbij: in de configurator staat de reguliere EQA 250 met een actieradius van zo'n 490 kilometer in plaats van 427 kilometer waarmee hij in de prijslijst staat vermeld. In Duitsland geeft Mercedes-Benz voor de conventionele EQA 250 ook een bereik op van tot ruim 490 kilometer. Mogelijk krijgt de EQA er dus ook kilometers bij, al blijft de accucapaciteit dan gelijk. In ieder geval krijgt de EQA 250+ een groter bereik dan de EQA 250 en dat is natuurlijk goed nieuws.

De Mercedes-Benz EQA 250+ staat als Business Line voor €56.771 in de Nederlandse prijslijst. Hij is er ook als Luxury Line (€57.981) en als AMG Line (€61.853).