Grootste Kia EV6 ter wereld in Nederland

De eerste exemplaren van de Kia EV6 rijden inmiddels rond, maar geen enkele EV6 is zo groot als het immense gevaarte dat Kia Nederland bij zijn hoofdkantoor in Breukelen heeft geparkeerd.

De warm ontvangen Kia EV6 is met zijn lengte van zo'n 4,7 meter bepaald geen kleine auto, maar hij moet het net als elke andere auto afleggen tegen het enorme gevaarte dat Kia Nederland bij zijn hoofdkantoor in Breukelen heeft neergezet.

Maak kennis met de Giant EV6, een gigantische Kia EV6 die maar liefst 9,5 meter lang, 3,7 meter breed en 3,2 meter hoog is. De Giant EV6 is natuurlijk geen echte auto, maar is wel een tot in detail nagemaakte Kia EV6 in GT-Line-trim die dient als promotieobject. De wielen van de in Runway Red gespoten auto zijn maar liefst 43 inch groot.

Het is niet voor het eerst dat Kia een enorme auto bij zijn hoofdkantoor zet. Tien jaar geleden kwam de Nederlandse importeur namelijk al met de Giant Picanto, een auto die in 2017 werd vervangen door een enorme versie van het actuele model. Die Giant Picanto is dus vervangen door deze rode EV6.