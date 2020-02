Grondige facelift voor Kia Cadenza

De Kia Cadenza moeten we hier in Nederland missen, maar in Amerika zet Kia er vol mee in op de nog altijd sterke markt voor grote sedans. Een grondige facelift moet ervoor zorgen dat de Amerikanen vaker overgehaald worden om voor de Kia te gaan.

De Kia Cadenza, die in thuisland Zuid-Korea als K7 door het leven gaat, is flink onder handen genomen. Hoewel de auto slechts een ruime drie jaar geleden op de markt kwam, vond Kia het hoog tijd voor een stevige facelift. Over smaak valt niet te twisten, maar de Cadenza oogt een stuk scherper dan voorheen. Een grotere en compleet nieuwe grille, vergezeld door scherper gevormde koplampen, geven de Cadenza een meer eigentijdse uitstraling.

Aan de achterzijde is ook flink gewerkt. Dat zien we onder meer aan een doorlopende lichtbalk tussen de eveneens volledig vernieuwde achterlichten. Ook in het interieur is Kia stevig wezen huishouden. Sterker zelfs, de gehele cockpit is nieuw. Onder andere een 4,2-inch digitaal instrumentarium en het 12,3-inch grote infotainmentscherm zijn standaard. Het moet de luxe-beleving in de Cadenza naar een nieuw niveau tillen en zo op het eerste gezicht heeft het merk dat aardig voor elkaar gekregen. Overigens blijft de motor wel ongewijzigd; een 3,3-liter V6 met 290 pk doet nog altijd dienst, gekoppeld aan een achttraps automaat.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we de facelift van de Cadenza al een tijdje geleden voor het eerst zagen, toen de vernieuwde K7 werd gepresenteerd. Deze keer gaat het echter om de voor Amerika bestemde variant en dat is voor een Kia een zeer belangrijke. Concurrenten als de Nissan Maxima vinden er nog gretig aftrek, maar de Cadenza wist afgelopen jaar nog maar zo'n 1.600 klanten te trekken. Een jaar eerder verkocht Kia nog zo'n 2,5 keer zoveel Cadenza's. Wie weet kan de facelift betere tijden brengen.