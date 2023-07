Grondig vernieuwde BMW 2-serie Gran Coupé betrapt

De BMW 2-serie Gran Coupé draait inmiddels bijna vier jaar mee en dat betekent dat er al tijden plannen voor een facelift op tafel liggen. De 2-serie Gran Coupé blijkt op afzienbare termijn vervangen te worden door een vanbuiten in ieder geval behoorlijk herzien model. Dankzij AutoWeek-lezer Ivar Camps kunnen we je de vernieuwde BMW 2-serie Gran Coupé al laten zien. Ivar: bedankt!

De BMW 2-serie-familie is een bijzondere. Hij bestaat uit diverse modellen die maar weinig met elkaar te maken hebben. De BMW 2-serie (Active) Tourer is een MPV en wordt zij-aan-zij met de 2-serie Coupé verkocht. Die draait pas mee sinds 2021 en deelt zijn techniek in principe met de in 2019 gepresenteerde 2-serie Gran Coupé en de 1-serie. De 2-serie Coupé is op zijn beurt een totaal andersoortig model. Die tweedeurs staat immers op een ingekorte versie van het achterwielaangedreven platform van grote broer 3-serie. De 2-serie Gran Coupé werd in oktober 2019 gepresenteerd en lijkt klaar te zijn voor een behoorlijke vernieuwingsronde.

AutoWeek-lezer Ivar Camps liep een ingepakt testexemplaar van de nieuwe BMW 2-serie Gran Coupé tegen het lijf en twijfelde geen moment om het prototype op de foto te zetten. Je zou denken dat de sedan met zijn leeftijd van net geen vier jaar eerst een subtiele opfrisbeurt krijgt, maar BMW lijkt de auto hardhandiger aan te pakken. De 2-serie Gran Coupé krijgt plattere koplampen, een nieuwe en ogenschijnlijk lager in het front geplaatste grille en zelfs een volledig andere bilpartij. De wellicht ietwat ongebruikelijk ogende achterzijde van het huidige model met de kentekenplaat laag in de achterklep en platte brede achterlichten die middels een zwarte strook kunststof aan elkaar worden geknoopt maakt plaats voor een totaal anders ingevulde achterklep. De kentekenplaat inclusief het luifeltje waar hij onder is gehuisvest, verhuist een stuk omhoog en de achterlichten maken plaats voor - zo te zien - conventionelere exemplaren. De raampartij lijkt anders van vorm, maar is dat toch niet. Slim camouflagewerk van BMW werkt echter wel die suggestie.

We verwachten dat BMW later dit jaar het doek trekt van de opgefriste 2-serie Gran Coupé. Daarbij is het niet ondenkbaar dat de vernieuwde 2-serie Gran Coupé net als de 2-serie Active Tourer straks verkrijgbaar is met plug-in hybride aandrijflijnen.