Grand Prix Monaco: Sergio Perez onverwachte winnaar

Door de regen verliep de start behoorlijk chaotisch in Monaco. Het water kwam zo hard uit de lucht vallen dat de wedstrijdleiding de start van de race met een uur uitstelde. Uiteindelijk werd het droog, maar het water stond nog op het circuit. De coureurs gingen allemaal van start op de regenbanden, naarmate de race vorderde durfden enkele coureurs het aan om op de intermediates over te stappen. Dat leverde bijvoorbeeld Pierre Gasly enkele plaatsen op. Ferrari maakte een cruciale fout bij Leclerc, want in eerste instantie riep het team hem naar binnen, maar later bleek dat het toch de bedoeling was dat hij buiten bleef. Leclerc hoorde dit te laat, waardoor hij alsnog de pitstraat door moet en enkele plaatsen verloor. Hij zou die achterstand nooit meer goedmaken.

Een harde crash van Mick Schumacher maakte dat de rode vlag opnieuw gehesen werd om de vangrail langs de baan te herstellen. Zijn auto was doormidden gebroken, maar gelukkig was Schumacher zelf ongedeerd. Na enige tijd werd de race weer hervat, maar na de pauze gebeurde er weinig spannends meer.

De klok was de doorslaggevende factor in Monaco. Perez, Sainz, Verstappen en Leclerc zaten tot het einde van de race in een treintje. Geen van de coureurs kon echter iets doen om een positie te winnen, ook al waren de banden van Perez op het laatst heel slecht. Sainz eindigde als tweede en ging met de Red Bull-coureurs naar het podium. Verstappen bleef zijn titelrivaal Charles Leclerc voor en bouwt daarmee zijn voorsprong in het WK-klassement uit. De Monegask van Ferrari eindigde als vierde.

Uitslag Grand Prix van Monaco