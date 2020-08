Gouden kunst-Corvette te koop

Dertig jaar geleden haalde kunstenaar Frans Ouwerkerk zijn Corvette C4 uit 1985 uit New York. Na vele jaren met de auto te hebben rondgereden, besloot hij in 2013 de inmiddels goud beschilderde Corvette tot een kunstwerk te bombarderen, door hem op een vier meter hoge stelling tegen de gevel van zijn huis aan de J.C. Beetslaan in Hoofddorp te zetten. Daar had Ouwerkerks 'Gouden Dame', zoals hij hem liefkozend noemt, voor de eeuwigheid moeten blijven staan, maar in Hoofddorp duurt eeuwig soms maar even. De gemeente Haarlemmermeer vond het een bouwwerk, waar een vergunning voor dient te worden aangevraagd, Ouwerkerk vond het een kunstwerk en een vergunning onzin.

De gemeente trok aan het langste eind en de kunstenaar trok zijn Corvette weer het verkeer in. Nu, zeven jaar later, heeft Ouwerkerk het thema 'leegte' aangeboord en dat betekent ook een leeg atelier. Daar zal de gemeente weinig tegenin kunnen brengen, dus staat de Corvette te koop. Wie wel oren heeft naar een unieke Chevrolet Corvette C4 mét een verhaal, moet een flink pak duiten meebrengen. Ouwerkerk zegt het niet voor het geld te doen, maar wil er toch 50.000 euro voor hebben. Dat is een veelvoud van wat een gewone(re) C4 op de markt doet. Maar toegegeven, daar zijn geen 700.000 'schildersbewegingen' aan te pas gekomen.