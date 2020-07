Gordon Murray Automotive belicht Cosworth V12 voor T.50

Nog een paar weken en dan komt Gordon Murray Automotive met haar T.50. Een supercar in de geest van de McLaren F1. De motor is ontwikkeld met Cosworth en nu is meer bekend over wat we daarvan kunnen verwachten.

Gordon Murray, het brein achter de legendarische McLaren F1, werkt onder zijn eigen naam aan een nieuwe auto die sterk aan de F1 doet denken. De T.50 is net als de F1 een driezitter met het stuur in het midden en ook qua vorm lijkt de auto er sterk op. Waar de F1 een 6,1-liter V12 van BMW achter de inzittenden had liggen, wordt de T.50 aangedreven door een V12 van Cosworth. Die is fors kleiner: 'slechts' 3,9-liter. Voor een V12 alleszins bescheiden. Dat betekent echter niet dat het ook een tammer verhaal wordt dan bij de F1; de Cosworth-motor is namelijk goed voor 663 pk en een maximumkoppel van 450 Nm. Volgens GMA is 71 procent van het koppel voorhanden bij 2.500 tpm.

De atmosferische motor trekt er voor zijn grootte flink aan en dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat een enorm hoogtoerig blok is. Volgens zijn makers schiet de toerenbegrenzer er pas op bij 12.100 tpm. Het maximale vermogen wordt bereikt bij 11.500 tpm. Helemaal bijzonder is dat het blok al in 0,3 seconden van stationair naar maximaal toerental kan schieten. Het doet denken aan de V12's van weleer uit de Formule 1, precies wat Gordon Murray voor ogen heeft. Daarbij is het blok qua uiterlijk ook geïnspireerd op de BMW V12 uit de McLaren F1. Het is helder dat Murray met de T.50 een reïncarnatie van de F1 voor ogen heeft. "Ik heb nu al het gevoel dat de GMA V12 het potentieel heeft om één van de meest iconische motoren ooit te worden", aldus de Zuid-Afrikaan.

De veelbelovende krachtbron is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, waarlangs het vermogen naar de achterwielen wordt gedirigeerd. Wat het ongetwijfeld prachtig klinkende motorgeweld qua prestaties mogelijk maakt, houdt GMA nog onder de pet. Dat horen we op 4 augustus, want dat is het tijd voor de wereld om de T.50 in alle glorie te aanschouwen. Hier gaat er alvast een dikke rode cirkel om de datum, we zijn enorm benieuwd!