Gordon Murray Automotive T.33 Spider op komst

Gordon Murray Automotive trekt aanstaande dinsdag het doek van de T.33 Spider, de dakloze variant van zijn T.33 supercar. Nu al slingert het een tekening van de T.33 Spider online. Wie geïnteresseerd is kan beter nu alvast naar GMA bellen, want de honderd exemplaren van de dichte T.33 waren binnen een week uitverkocht.

Het nog kakelverse Gordon Murray Automotive, het automerk van de ontwerper van de Mclaren F1, kondigt zijn derde model aan. Na de T.50 en de T.33 is het aanstaande dinsdag tijd voor de onthulling van de T.33 Spider. Dat is de open variant van de T.33, wat in zekere zin weer de mildere variant van de T.50 is.

We verwachten voor de T.33 Spider min of meer dezelfde specificaties als de T.33 kent. Dat wil zeggen: een midscheeps geplaatste 3,9-liter V12, 615 pk bij 10.500 toeren per minuut en een red line die op 11.100 ligt. Het blok zal ongetwijfeld magistraal klinken en dat is bij de T.33 Spider een extra grote plus, want met het dak eraf komt dat gegeven nog beter tot zijn recht.

Duur maar gewild

Hoeveel exemplaren de Britten van de T.33 Spider gaan bouwen, is nog niet bekend, maar meer dan de 100 exemplaren van de dichte variant zullen het niet zijn. Die auto was, ondanks zijn prijskaartje van omgerekend 1,65 miljoen euro, binnen een week uitverkocht. Wie geïnteresseerd is in een T.33 Spider pakt dus liefst gelijk de telefoon op. Aanstaande dinsdag wordt de auto in zijn geheel onthuld, waarna we meer weten over de specificaties en de beschikbaarheid.