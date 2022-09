Goedkope facelift voor Volkswagen Polo

De ene auto is de andere niet en volgens diezelfde redenatie is ook de ene Volkswagen Polo de andere niet. Dat blijkt vandaag maar weer. In Brazilië is de Volkswagen Polo namelijk gefacelift, maar op een andere wijze dan eerder in Europa. Relevant? Welnee, maar het illustreert weer mooi hoe auto's van markt tot markt kunnen verschillen.

Begin 2021 legde Volkswagen de Polo op de snijtafel. Die kreeg onder meer een nieuw front aangemeten met daarin nieuwe koplampen die grotere gelijkenissen vertonen met die van grote broer Golf, compleet met een uitlopertje aan de onderzijde van de lichtunit. Hoger gepositioneerde uitvoeringen kregen zelfs een ledstrip die over de gehele breedte van het front loopt. Ook aan de achterzijde ging het design van de Europese Polo op de schop. Ook hier zat het grootste nieuws in de vormgeving van de verlichting. Net als de Golf heeft de Polo voortaan achterlichten die de achterklep induiken. Waarom deze herhaling? Welnu. Volkswagen heeft de Polo in Brazilië gefacelift, maar die is toch echt anders dan de onze.

Dat Volkswagen de Polo ook in Brazilië zou bijwerken, is natuurlijk geen nieuws. Al in november 2021 kondigde Volkswagen do Brasil de voor de lokale markt aangescherpte Polo aan en die is nu daadwerkelijk onthuld. Net als de vernieuwde Europese Polo krijgt ook de Braziliaanse versie nieuwe koplampen, al ga je de ledstrip ertussen in Zuid-Amerika niet zien. Interessanter is de achterzijde van de Zuid-Amerikaanse Polo. Daarin vind je namelijk gewoon nog de 'achterlichten-oude stijl', dus de hoekige exemplaren die hun territorium niet hebben uitgebreid naar de achterklep. Wel is de invulling ervan vernieuwd.

Binnen in de Polo monteert Volkswagen do Brasil - dat de auto in São Bernardo do Campo produceert - een nieuw stuurwiel en een nieuwe transmissiehendel. Ook worden de stoelen vernieuwd en komt er afhankelijk van de gekozen versie een inductielader naar de Polo. Airco is standaard. Achter het stuur zit een 8-inch instrumentarium, duurdere versies hebben een display met een diameter van 10,25 inch . Vier airbags zijn standaard. Hoger gepositioneerde versies hebben een 10-inch infotainmentscherm en cruisecontrol, maar de tussen de voorstoelen geplaatste airbag van de Europese Polo gaat aan de neus van de Zuid-Amerikaanse versie voorbij. Hetzelfde geldt voor zaken als adaptieve cruisecontrol, lane assist en ledmatrixlampen.

De Zuid-Amerikaanse Polo is straks niet meer leverbaar met de 110 pk (120 pk op ethanol) sterke atmosferische 1.6. In plaats daarvan bouwt Volkswagen do Brasil de Polo met atmosferische 1.0-driecilinder met 84 pk en met een 1.0 TSI die 110 pk levert (116 pk op ethanol). Schakelen gaat met een handbak of met een zestraps automaat.

Leuk weetje: de Polo is heus niet de eerste Zuid-Amerikaanse Volkswagen die net even anders is dan in Europa. Zo schreven we eerder over de Braziliaanse Up, een versie waar Volkswagen al helemaal bijzondere wijzigingen aan heeft doorgevoerd!