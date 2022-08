GMC Canyon helemaal nieuw

GMC kan worden gezien als het iets luxere en ruigere broertje van Chevrolet, dat in de VS een echt huis-tuin-en-keukenmerk is. Modellen van GMC zijn veelal gebaseerd op Chevrolets en dat is bij de Canyon zelfs nooit anders geweest. Deze relatief compacte pick-up is feitelijk gewoon een Colorado met een andere neus, andere achterlichten en een wat fraaier aangekleed interieur. Een geheel nieuwe Colorado betekent dus ook een geheel nieuwe Canyon. Met een lengte van zo’n 5,40 meter zijn dit naar autobegrippen geen kleine jongens, maar voor een pick-up is het redelijk compact. Ze zijn bijvoorbeeld nauwelijks langer dan de in Europa welbekende Toyota Hi-Lux, een echt werkpaard. De Colorado en Canyon zijn zogenaamde ‘midsize trucks’ en zijn in de VS ondanks die naam de kleinste pick-ups die GM aanbiedt.

Aan de voorkant onderscheidt de Canyon zich het duidelijkst van de Colorado. We zien hier een uniek front, met een typische GMC-grille en in twee lagen opgedeelde koplampen. Er is zoals inmiddels gebruikelijk veel onderscheid tussen de verschillende uitvoeringen. De wat simpeler AT4 krijgt voor het eerst gezelschap van een AT4X, een extra ruige versie met extra bodemspeling, off-road-banden en een nog stoerdere aankleding. Zulke versies vinden bij allerlei merken gretig aftrek in de VS, dus het is niet gek dat GMC deze stap zet. Wie liever meer luxe heeft, kan zich zoals altijd wenden tot de Denali-versie. Met meer chroom en een fraaier afgewerkt interieur is ook deze uitvoering eenvoudig te herkennen. Het nieuwe infotainmentsysteem, met een fors 11,3-inch touchscreen, draagt bij aan het luxegevoel, al is dat ook in andere versies leverbaar.

Altijd viercilinder

Buiten de verschillende varianten valt er weinig te kiezen bij de Canyon. Zo is er net als bij de Colorado maar één motor beschikbaar, een 2,7-liter grote turbo-viercilinder met 313 pk. De eerdere V6-optie komt daarmee te vervallen. Ook is er maar één carrosserievorm, die de ruime ‘crew cab’ combineert met een relatief korte laadbak. Het feest begint in de VS bij zo’n 40.000 dollar, omgerekend dik €38.700.

De GMC Canyon verscheen in 2003 voor het eerst, samen met de eerste generatie van de Chevrolet Colorado. Het waren de opvolgers van de Chevrolet S-10 en GMC S15 (eerder) en GMC Sonoma (vanaf 1991), compacte pick-ups die al sinds 1981 bestonden. Gerekend vanaf de eerste Colorado en Canyon hebben we het vandaag over de derde generatie. Pick-ups van dit relatief compacte formaat zijn ook in Europa wel verkrijgbaar, maar de Noord-Amerikaanse versies zijn inmiddels bijna per definitie anders dan wat er in de rest van de wereld op het menu staat. Waar dit elders toch vooral functionele werkpaarden met (vaak) onverwoestbare dieselmotoren zijn, gelden Amerikaanse ‘midsize trucks’ meer en meer als een iets compacter alternatief voor de voertuigen in de klasse van de Ford F-150, Chevrolet Silverado en Ram 1500. Bij Ford staat wel gewoon ‘onze’ Ranger op het menu, bij wijze van uitzondering. Ford is ook het enige merk dat een nog kleinere pick-up aanbiedt, de Maverick.