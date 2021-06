GM levert pick-ups tijdelijk zonder start-stop

Een start-stopsysteem bespaart je eigenlijk maar een minimale hoeveelheid brandstof. Zeker bij een groot gevaarte als een fullsize pick-up is het systeem eigenlijk lachwekkend, al helemaal als er een dikke V8 onder de kap ligt. De kans is dan ook klein dat klanten wakker liggen van het weglaten van het start-stopsysteem. Volgens de website GM Authority gaat het om de Chevrolet Silverado 1500 en de GMC Sierra 1500. De Sierra is in feite de evenknie van de Silverado. De uitvoeringen met de atmosferische 5,3-liter of 6,2-liter V8, gekoppeld aan een tientraps automaat, krijgen het start-stopsysteem vanaf deze week niet meer mee. Waarschijnlijk is deze oplossing van tijdelijke aard, maar het is niet bekend wanneer het systeem eventueel weer terugkeert.

"Deze maatregel stelt ons in staat om door te gaan met de productie van onze veel verkochtefullsize SUV's en pick-ups", communiceerde GM naar zijn dealers. Ter illustratie: in 2020 verkocht Chevrolet maar liefst 595.184 exemplaren van de Silverado in de Verenigde Staten. GMC verkocht van de Sierra 253.016 exemplaren, ruim de helft minder. Verder meldt General Motors dat het brandstofverbruik van de pick-ups 'mogelijk iets stijgt', al gaat het hier om een spreekwoordelijke druppel op een gloeiende plaat. Klanten krijgen een compensatie van 50 dollar op de aanschafprijs van hun auto. Kun je toch weer één keer mee tanken in de States.

Creatief

Fabrikanten moeten in toenemende mate creatief omspringen met het chiptekort. Om microchips te besparen besliste Peugeot enkele maanden geleden bijvoorbeeld nog dat resterende exemplaren van de huidige 308 alleen met analoge tellers worden geleverd. Daardoor kan men de uitgespaarde microchips gebruiken voor belangrijkere modellen, zoals de op stapel staande nieuwe 308.