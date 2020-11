GM laat drie nieuwe EV's alvast zien

Van de drie modellen die in beeld verschijnen, was er eentje al min of meer bekend. GMC liet eerder namelijk al een teaserafbeelding van de SUV-variant van de Hummer EV zien. Die SUV staat nu volledig in beeld. Het uiterlijk ligt in de lijn der verwachting, want afgezien van de gesloten achterzijde lijkt hij niet te verschillen van zijn pick-upbroer. De aandrijflijn is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde, wat betekent dat de topversie een vermogen van 1.014 pk zal hebben. Een definitieve aankondiging volgt in een later stadium.

Dat geldt ook voor de andere twee EV's die GM in de video laat zien. In de plannen van het concern staat dat er tot 2025 30 nieuwe EV's bij komen. In eerste instantie komen zowel Cadillac, GMC als Chevrolet ieder met vier EV's. Buick krijgt twee EV's in het modellenaanbod. De elektrische pick-up van Chevrolet is het duidelijkst in beeld. Of deze ook de naam Silverado gaat krijgen, is nog niet bekend. Wel gaat dit een belangrijke auto zijn voor Chevrolet, omdat de pick-upmarkt in Amerika nog steeds heel groot is. Op de achtergrond staat een auto die meer weg heeft van een cross-over. Dat zou eventueel de elektrische cross-over van Chevrolet kunnen zijn, want daar repte GM al over in het persbericht.

GM heeft verder nog geen specificaties vrijgegeven over de getoonde modellen. Wel is het zo dat ze naar verwachting allemaal op het Ultium-platform komen te staan, de modulaire EV-basis van het concern. Naar verwachting volgen de definitieve productaankondigingen op korte termijn.