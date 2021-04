GM gaat EV's bouwen in Mexico, krijgt kritiek in VS

General Motors breidt de komende jaren zijn aanbod aan elektrische auto's behoorlijk uit met zijn diverse merken. Het Ultium-platform, wat we inmiddels kennen van de GMC Hummer en de Cadillac Lyriq (foto), vormt daarvoor de belangrijkste basis. In de VS hoopten fabriekswerkers, maar ook de overheid dat deze innovatie en productie een steun in de rug zou zijn voor de lokale auto-industrie, maar GM is kennelijk niet van plan om alles in eigen land te gaan doen. Het meldt dat het 1 miljard dollar (€ 827 miljoen) investeert in een fabriek in het Mexicaanse Ramos Arizpe, nabij Monterrey. Daar gaat het naar verluidt twee elektrische SUV's bouwen, al is nog niet bekend welke dat zijn. Wat al wel zeker is, is dat GM er accuproductie wil onderbrengen. Momenteel worden er al auto's gebouwd door Chevrolet.

De aankondiging wordt bepaald niet hartelijk ontvangen in de VS. United Auto Workers, de vakbond voor de auto-industrie, laat volgens Reuters in een verklaring weten dat dit 'een klap in het gezicht van de Amerikaanse arbeiders, hun families en belastingbetalers is'. Wat het extra cru maakt, is dat GM juist om financiële steun vraagt vanuit de Amerikaanse overheid door elektrische auto's te subsidiëren. Daarnaast belooft president Biden 174 miljoen dollar te investeren in EV-productie en de benodigde infrastructuur voor elektrische auto's.

General Motors lijkt er zelf niet echt van onder de indruk te zijn. Het concern benadrukt dat er onlangs ook nog 9.000 nieuwe banen zijn beloofd vanwege productie van EV's in de VS. Ook steekt het concern 9 miljard dollar in de Amerikaanse fabrieken waar de elektrische auto's van de band moeten gaan rollen.