Global NCAP uit kritiek op Hyundai en Toyota om crashresultaten

Global NCAP heeft de basisversie van de Hyundai i20 zoals die in India wordt geleverd tegen zijn muren aan bonken gereden. Het veiligheidsinstituut reed ook de hier onbekende Hyundai Creta en de in Europa tevens niet geleverde Toyota Urban Cruiser aan gruzelementen. Hoewel Global NCAP gematigd tevreden is met de eindresultaten, heeft de botsclub wel kritiek op de fabrikanten van de auto's.

Met de campagne #SaferCarsForIndia maakt Global NCAP zich al jaren hard voor betere veiligheidsvoorzieningen in auto's op de Indiase markt. Geregeld onderwerpt de internationale tak van de Euro NCAP in India geleverde basisuitvoeringen van modellen aan vooral frontale botsproeven om te onderzoeken hoe het met de veiligheid van de auto's is gesteld. Vaak leverde dat dramatische resultaten op, ook bij modellen die we in Europa kennen. Dat heeft regelmatig te maken met de lagere noodzakelijke standaarduitrusting, al zijn sinds enkele jaren twee airbags voorin ook in India een vereiste. Global NCAP heeft nu de Hyundai i20, Creta en Toyota Urban Cruiser aan veiligheidstests onderworpen. De resultaten stellen niet helemaal tevreden.

De voor de Indiase markt geleverde Hyundai i20 heeft, zoals de Indiase wet dat dicteert, twee airbags voorin. Op het gebied van veiligheid voor volwassen inzittenden sleepte de auto 8,84 van de maximaal haalbare 17 punten binnen, goed voor drie van de vijf NCAP-sterren. De veiligheid van kinderen werd met 36,89 van de haalbare 49 punten beoordeeld, goed voor eveneens drie van de vijf NCAP-sterren. De Hyundai Creta (elders iX25) - een hier niet geleverde compacte cross-over sleepte tweemaal drie van de vijf haalbare NCAP-sterren binnen. De Toyota Urban Cruiser wist onder het kopje bescherming van volwassen inzittenden vier van de vijf NCAP-sterren binnen te harken, wat veiligheid voor kinderen betreft bleef ook die cross-over op drie sterren steken. Kleine kanttekening: de Urban Cruiser is in feite een Suzuki Vitara Brezza - een soort ingekorte Vitara - met Toyota-badges.

Global NCAP zegt dat de resultaten redelijk lijken, maar uit stevige kritiek op 'fabrikanten als Hyundai en Toyota' die steeds terughoudend' zijn om veiligheidssystemen als stabilisatiecontrole en hoofd- en zijairbags standaard in al hun auto's in India te leveren. Global NCAP zegt vanaf medio juli ook de zijwaartse botsveiligheid van in India geleverde auto's te gaan testen. De instantie geeft daarbij aan dat het blij is dat 'lokale' fabrikanten - denk aan Tata - de laatste tijd wél volledig aan de geldende veiligheidseisen van Global NCAP voldoen en stelt dat merken als Toyota en Hyundai moeten volgen. Tata was de eerste Indiase fabrikant die vijf Global NCAP-sterren wist te halen.