Glickenhaus toont nieuwe SCG Boot Pickup op waterstof

Scuderia Cameron Glickenhaus, kortweg SCG, werkt aan een pick-up met een brandstofcel, pakkend Glickenhaus Zero Emission Hydrogen Fuel Cell Boot Pickup Concept genoemd. Dat wisten we al, maar nu toont oprichter James Glickenhaus een tweede ‘render’. Waar het eerdere exemplaar nog veel overeenkomsten vertoonde met de reguliere Boot (zelfs het woord ‘regulier’ lijkt hier misplaatst), is deze tweede schets duidelijk anders. De auto is meer afgerond en lijkt qua basisvorm meer op de (Amerikaanse) pick-up zoals we die al jaren kennen. Het dak oogt duidelijk moderner en de neus is wat minder onconventioneel, vooral omdat de vier koplampen zich nu vooraan bevinden.

De interessante ‘centrifuge’ achter de voordeuren mocht blijven en heeft ongetwijfeld iets van doen met het slimme tanksysteem waaraan SCG zegt te werken. Details ontbreken, maar Glickenhaus meldt wel dat de auto ook gebruikt kan worden als generator. Dat dat handig kan zijn, weten de mensen in het overstromingsgebied ten zuidoosten van ons helaas maar al te goed. Ook wordt de pick-up volgens Glickenhaus ‘redelijk geprijsd’, al betekent dat in de wereldvan SCG wellicht wat anders dan in onze wereld. Nog in 2021 moet er een daadwerkelijk, fysiek prototype verschijnen.