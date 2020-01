Ghosn: 'Fusie Renault-Nissan en FCA had door moeten gaan'

Groupe PSA en FCA Automobiles gaan fuseren, maar als het aan de gevallen Renault-Nissan-topman Carlos Ghosn had gelegen, was het Renault-Nissan-Mitsubishi geweest dat met het Noord-Amerikaanse concern zou samensmelten.

Gisteren deed de uit Japan ontsnapte ex-CEO Carlos Ghosn zijn verhaal ten overstaan van de wereldpers. Daarbij deed Ghosn een opvallende uitspraak over de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en Groupe PSA. Als het aan Ghosn had gelegen, was het namelijk Renault-Nissan-Mitsubishi geweest dat met het Amerikaanse concern zou zijn gefuseerd.

"Ik was in overleg met John Elkann (bestuursvoorzitter van FCA én Ferrari;red.) over het samenvoegen van FCA en Renault-Nissan-Mitsubishi. De gesprekken liepen voortvarend en we zaten op één lijn. Ik werd gearresteerd voordat we tot een deal konden komen", zo verklaarde Ghosn in Beiroet.

In mei vorig jaar kwam FCA met een voorstel om te fuseren, al trok het concern nog geen twee weken later de stekker uit het voorstel. Was de fusie doorgegaan, dan was de Renault-Nissan-alliantie het derde grootste autoconcern ter wereld geworden. "De Renault-alliantie is het onmisbare nu misgelopen. Het is ongelooflijk", aldus Ghosn. "Groupe PSA heeft nu een enorme kans. Een enorm verlies voor Renault."