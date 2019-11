Gestolen Dodge Challenger staat beschadigd op SEMA

Op de SEMA Show in Las Vegas staan over het algemeen uitsluitend glimmende en gelikte creaties, maar er staat ook een flink beschadigde Dodge Challenger. Dat heeft een bijzondere reden; de auto maakte een wild avontuur mee in de aanloop naar de show.

Voor de broers Quintin uit de Amerikaanse staat Vermont leek SEMA dit jaar uit te lopen op een ware nachtmerrie. De heren hadden een Challenger grondig onder handen genomen voor de show en waren van plan om zich mooi in de kijker te spelen in Las Vegas. Dat liep alleen helemaal anders toen iemand besloot dat hij de auto goed kon gebruiken voor zijn criminele zaakjes. De Quintins schakelden snel de politie in en die vonden de auto nota bene al enkele uren later in een parkeergarage. Eén probleem: de dief zat achter het stuur en die was niet van plan om de showauto weer netjes over te dragen.

Na een botsing met de politie ging de dief er in volle vaart vandoor en ramde hij ook nog dwars door een hek, zo lezen we bij Quintin Brothers op de Facebookpagina. De Challenger verdween uit het oog en leek verloren, maar uiteindelijk werd de auto toch teruggevonden. Uiteraard had de muscle car flink wat schade overgehouden aan het hele gebeuren, maar dat weerhield de tuners er niet van om hun creatie op de SEMA Show te parkeren. Nu krijgen ze, als geluk bij een ongeluk, een stuk meer aandacht voor hun auto dan anders het geval was geweest.