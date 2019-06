Gespot: nieuwe Kia Sorento

Deze nieuwe Sorento is alweer de vierde generatie van het model en vervangt een auto die in 2014 verscheen. Dat Kia met een nieuw exemplaar komt is niet zo gek, want zusje Hyundai heeft net een nieuwe Santa Fe in de showrooms geparkeerd. De Sorento zal in technisch opzicht net als voorheen veel overeenkomsten vertonen met die Hyundai, hoewel de Sorento in ieder ander opzicht opnieuw z’n eigen weg zal gaan.

Dat doet de auto op de foto’s opvallend genoeg met een BMW X5 aan het sleepoog. Met de trek-kwaliteiten van de nieuwe Koreaan lijkt het dus wel goed te zitten, maar naar het uiterlijk is het nog grotendeels gissen. Wel is te zien dat het om een stoer model gaat met een hoge neus. Daarin zijn horizontaal georiënteerde koplampunits geplaatst, duidelijk anders dan de verticale exemplaren van de nog grotere Telluride.

In Nederland is de Santa Fe vooralsnog uitstluitend leverbaar met dieselmotoren. De kans is groot dat dat ook bij de Sorento het geval zal zijn, maar tegelijkertijd lijken er ook hybrides op komst. Wellicht kunnen die het tij wat keren voor de grote Koreaanse SUV’s, die in deze tijden van CO2-afhankelijke BPM een moeizaam bestaan leiden. SUV’s als dit zijn bedoeld als echte ‘value-for-money’-koningen, die veel luxe en ruimte bieden voor een relatief vriendelijke prijs. In deze tijden van CO2-afhankelijke BPM zijn dat soort aanbiedingen in Nederland echter lastig te realiseren. Dat was ooit anders, want in z’n eerste levensjaren was de Sorento hier behoorlijk populair. Kia verkocht tussen 2003 en 2007 geregeld zo’n 2.500 exemplaren per jaar, daarbij geholpen door het frisse, stoere uiterlijk van de in technisch opzicht erg traditionele oer-Sorento.