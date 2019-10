Gesnapt: Renault Espace facelift

De vijfde generatie van de Renault Espace is alweer bijna vijf jaar leverbaar. Daarom acht Renault de tijd rijp voor een facelift. Onze spionagefotograaf legde een van de testauto’s vast en daaraan is te zien dat het wat design betreft een milde facelift betreft.

Het lijkt erop dat Renault ledtechniek toepast voor de richtingaanwijzers. Ook de achterbumper is iets anders vormgegeven. De rest van de koets lijkt ongewijzigd. Wel zien we op het dak twee items die daar bij een productie-Espace niet zitten: een antenne in haaienvinvorm en iets dat lijkt op een camera.

Dat suggereert dat de gefacelifte Espace wellicht over een achteruitkijkcamera beschikt. Let wel: een achteruitkijkcamera, dus eentje die de achteruitkijkspiegel kan vervangen. De haaienvin kan voor allerhande testdoeleinden dienen en zou zomaar weg kunnen zijn voordat Renault toe is aan de productieversie van de auto. Onderin de voorbumper zien we een zwart vlak dat er eerder niet zat. Dat zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van meer actieve en passieve veiligheids- en rijhulpsystemen.

Momenteel is de Espace leverbaar met twee dieselmotoren en een benzinemotor die respectievelijk 160, 200 en 225 pk leveren. De kans is groot dat Renault bij de facelift een nieuwe benzine-instapper introduceert met de 160 pk sterke 1.3-liter viercilinder die we al kennen uit verschillende Mercedessen, Renaults en Nissans. Daarnaast komt er naar alle waarschijnlijkheid een plug-in hybride variant. We verwachten de gefacelifte Espace aankomende winter.