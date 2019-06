Renault Espace gaat aan de stekker

De vernieuwde Renault Espace krijgt een elektromotor met een stel batterijen in zijn bodem gelegd. Tenminste, dat lijkt te gaan gebeuren als we deze gelekte foto zien.

We weten dat Renault al enige tijd bezig is met een verjongingskuur voor zijn slagschip. Er passeerde namelijk al eerder een gecamoufleerde Espace voor de lens van onze spionagefotograaf. Daaruit konden we opmaken dat de MPV een vernieuwde neus en kont krijgt, maar verder we nog niet veel. Deze nieuwe gelekte foto geeft meer duidelijkheid. Op een nieuw scherm zien we een geïllustreerde Espace. Bijzonder is de aandrijflijn, want voor het eerst krijgt de Fransman een elektromotor bij de vooras met een stel batterijen onder de achterbak.

We verwachten echter geen volledig elektrische Espace, maar eerder een plug-in hybride. Eenzelfde soort aandrijflijn is voor de Mégane en de komende Captur aangekondigd. Die laatstgenoemde wordt volgens Renault zijn eerste PHEV, dus we moeten voor de Espace waarschijnlijk nog even geduld hebben. Reken dus op komende winter.