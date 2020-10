Gesnapt: Chevrolet Corvette Z06

Medio vorig jaar gingen er in Corvette-land een aantal heilige huisjes tegen de vlakte. De nieuwe Corvette C8 Stingray had zijn krachtcentrale namelijk niet in de neus, maar achter de voorstoelen liggen. Hoewel de nieuwe 'Vette vanuit elke hoek als Corvette herkenbaar is, heeft er zich in de geschiedenis van het model nooit eerder zo'n heftige generatiewissel voorgedaan. Gelukkig zullen sommige zaken nooit veranderen. Chevrolet komt namelijk gewoon weer met een krachtigere Z06-variant van de nieuwe Corvette en het is die versie die nu in camouflageplak in het openbaar is betrapt.

De auto op de foto's is nog fanatiek beplakt met camouflagemateriaal, dus in hoeverre de Corvette Z06 op optisch vlak van zijn reeds bekende broertjes afwijkt, is nog even een raadsel. Reken in ieder geval op de komst van extra lipjes, spoilers en randjes. Het gesnapte testexemplaar lijkt dichter tegen het asfalt te liggen dan de reguliere Corvette C8 Stingray en de achterwielen lijken ook nog eens een stuk breder te zijn. Aan weerszijden van de achterbumper zien we twee uitlaatpijpen, exemplaren die net even anders van vorm zijn dan die van de mildere Corvettes. De vorige Z06 had een 6,2-liter grote Supercharged V8 onder de kap, een machine die goed was voor zo'n 650 pk. Het is goed mogelijk dat Chevrolet een aangepaste versie van de 5.5 V8 die het in de C7.R, de raceversie van de vorige generatie Corvette op basis van de Z06, in de neus van de nieuwe Z06 hangt. Overigens is de Z06 niet de topversie van het Corvette-gamma. Op termijn komt namelijk een machtige ZR1-versie de gelederen versterken. De voorlaatste Corvette ZR1 kreeg van zijn scheppers een heftige 766 pk sterke 6.2 V8.