Geometry schetst nieuwe cross-over

Vorig jaar rond deze tijd voegde de Chinese gigant Geely submerk Geometry aan zijn omvangrijke portfolio toe. Daarmee richt het concern, dat we onder meer kennen als moederbedrijf van Volvo, Polestar, Lynk & Co, Lotus, Emgrand en LEVC, zich volledig op de verkoop van elektrische modellen. Vorig jaar liet het merk al de A zien en na die sedan wordt deze Geometry C het tweede model.

De Geometry C is een compacte cross-over die met name aan de voorzijde sterke designovereenkomsten vertoont met de al bekende A. Achterop monteert Geometry een 1,2 meter brede lichtunit die door 216 ledjes wordt opgevuld. De C is 4,43 meter lang en dat maakt hem maar liefst 30 centimeter korter dan zijn sedanbroer. De wielbasis is met 2,7 meter echter gelijk aan die van de A. Volgens Geometry is de auto in de toekomst te voorzien van 5G-technologie. Daarnaast moet de C in ieder geval op de snelweg autonoom zijn gang kunnen gaan.

De Geometry C deelt zijn technische basis met de Geometry A, maar veel informatie geeft de fabrikant nog niet vrij. Wel weten we dat de C een elektromotor van 204 pk krijgt, een unit die krachtiger is dan het 163 pk-exemplaar in de A. Als Geometry's nieuwkomer inderdaad met dezelfde accupakketten als de A wordt uitgerust, betekent dit dat de C ook met een 51,9 kWh en met een 61,9 kWh accupakket kan worden besteld. We verwachten overigens dat het gat tussen de A en de C op termijn wordt opgevuld met een 'normale' hatchback, die logischerwijs 'B' zou moeten gaan heten.