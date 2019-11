Hyundai ‘RANC’ moet auto’s stiller maken

RANC staat voor Road Noise Active Noise Control (ja, twee keer ‘noise’ en nee, daar kunnen wij ook niets aan doen). Daarmee geeft de naam al aan dat het systeem zich vooral op geluiden richt die door het contact met de weg worden veroorzaakt. RANC laat zich omschrijven als een geavanceerde versie van het bestaande Active Noise Control (ANC), dat nu al in verschillende Hyundai’s te vinden is en ook elders in autoland al even wordt toegepast.

Net als de reguliere Noise Control of Noise Cancelling-systemen werkt RANC met ‘antigeluid’ dat uit de speakers komt en zo de omgevingsgeluiden zoveel mogelijk moet indammen. Volgens Hyundai was het tot nu toe niet mogelijk om met zo’n systeem ook afrolgeluiden adequaat te ondervangen, met name omdat de techniek niet in staat is om snel te reageren op veranderende omstandigheden. Noise Cancelling werkt dus vooral goed bij constante en voorspelbare geluiden, maar kan minder goed omgaan met veranderingen in wegdek of snelheid.

Met RANC is dat probleem volgens de Koreanen overwonnen. Het systeem moet binnen 0,002 seconden een goede analyse van het aanwezige geluid kunnen maken én met een passende reactie kunnen komen. Dat is snel genoeg, want het afrolgeluid doet er naar verluidt 0,009 tellen over om de passagiers te bereiken.

Het gevolg is een geluidsreductie tot 3db, wat in de praktijk zou betekenen dat het geluidsniveau wordt gehalveerd. In auto’s zonder verbrandingsmotor, dus stekker-EV’s of waterstofauto’s zoals de Nexo, moet RANC nagenoeg al het rijgeluid kunnen uitbannen.

Hyundai stelt dat het zes jaar heeft geduurd om RANC productieklaar te maken. De eerste auto die er gebruik van gaat maken, zal er een zijn van luxemerk Genesis. De auto op de afbeelding is de in 2017 gepresenteerde Genesis GV80 Concept.