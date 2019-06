Genesis, Hyundai én Kia topscorers in J.D. Power-kwaliteitsonderzoek

J.D. Power is in de Verenigde Staten dé grote naam als het gaat om kwaliteitsonderzoek en geldt daarom wereldwijd als autoriteit op dat gebied. De instantie kent verschillende onderzoeken, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de leeftijd van de onderzochte auto’s. In dit geval gaat het om de ‘Initial Quality Study’, waarbij de betrouwbaarheid en degelijkheid in de eerste 90 dagen na de aanschaf onder de loep wordt genomen.

Bij deze jonge auto’s komen de Koreanen als beste uit de bus. Hyundai’s luxemerk Genesis eindigt op één, Kia op twee en Hyundai zelf op drie. Het gat tussen de drie Koreanen en de rest van het veld is bovendien groter dan voorheen, melden de onderzoekers. Maar liefst 16 van de 18 onderzochte Koreaanse modellen eindigen in de top drie van hun segment. Andere opvallende uitkomsten: Ford, Lincoln en Chevrolet zijn de Amerikaanse merken die het bovengemiddeld goed doen.

Daarmee doen ze het ook beter dan de 10 onderzochte Europese merken, die stuk voor stuk onder het gemiddelde presteren. Met name infotainmentsystemen en elektronica laten het hier afweten. Dat wil niet zeggen dat er geen Europese modellen in de top eindigen, want de Porsche 911 doet het als vanouds uitstekend. Het is zelfs het beste model ‘overall’, voor het tweede jaar op rij.

De vlag kan ook twijfelend uit bij Land Rover, want dat merk noteert de grootste verbetering. Evengoed staan de Britten met hun eindresultaat op de op één na laatste plaats, net boven zustermerk Jaguar en onder… Mitsubishi. Jawel. Dat Japanse merk is daarmee wel een uitzondering op de regel, want Toyota, Lexus, Nissan en Mazda gaan wel met mooie cijfers naar huis.