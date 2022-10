Gemiddelde prijs tweedehands auto na daling weer omhoog

De gemiddelde prijs van een in Nederland aangeboden tweedehands auto brak dit jaar record na record. In juli en augustus nam de gemiddelde prijs van een gebruikte auto echter niet toe, maar dat heel verrassend was dat niet. Veelal zakken de occasionprijzen in de zomerperiode enigszins, daar mensen in de zomermaanden onder meer door vakanties minder vaak op jacht gaan naar een andere auto. In augustus nam de gemiddelde prijs van een op Autoscout24 aangeboden tweedehands auto met slechts drie euro toe, maar in september bleek de prijsstijging hoger. In die maand betrof de gemiddelde prijs van een gebruikte auto op Autoscout24 namelijk €23.734, €199 euro meer dan in augustus (+0,8 procent).

Bijna 24 mille als gemiddelde vraagprijs voor een occasion is natuurlijk een behoorlijk bedrag, maar het kan in Europa veel gekker. Zo kostte een gebruikte auto in september in Duitsland gemiddeld €27.791, in Oostenrijk €27.849 en in Frankrijk maar liefst €28.831. De trend dat occasionprijzen in de zomerperiode dalen is elders in Europa overigens nauwelijks zichtbaar. Enkel in Duitsland was in juli een daling van de gemiddelde occasionprijs waarneembaar, maar die ligt inmiddels op recordhoogte. Sterker nog, Nederland is het enige Europese land waar de gemiddelde prijs van een gebruikte auto geen nieuwe recordhoogte heeft bereikt.

In juni bedroeg de gemiddelde vraagprijs voor een tweedehands auto op Autoscout24 €23.808. Op dat recordbedrag zitten we nu dus niet, maar we komen er weer akelig dicht bij in de buurt.