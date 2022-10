Onderzoeksbureau I&O Research doet onder de noemer 'Duurzaam denken/duurzaam doen' onderzoek naar de duurzaamheidskeuzes van Nederlanders. Daarvoor bekijkt het een aantal factoren, onderverdeeld in de categorieën voedsel, wonen, vervoer en spullen. In de vervoerscategorie komt het aantal autokilometers aan het licht. Daaraan valt af te lezen dat de gemiddelde Nederlandse automobilist, die in 2020 nog 12.353 kilometer per jaar reed, in 2022 10.357 kilometer rijdt. Dat betekent een afname van net geen 2.000 kilometer, ofwel 16 procent. Ook komt aan bod dat in dezelfde periode de relatieve hoeveelheid elektrische rijders verviervoudigde: die nam toe van 1 naar 4 procent van de automobilisten.

Minder omwille van duurzaamheid én financiën

Het is voor het eerst meetbaar dat de gemiddelde Nederlander duurzamere keuzes maakt. Volgens I&O Research zijn die enerzijds te danken aan duurzaamheidsoverwegingen. Anderzijds spelen financiële dilemma's een belangrijke rol. Ten opzichte van 2019 is de gemiddelde CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking met 13 procent gedaald. Die daling is voor het grootste deel te danken aan andere vervoerskeuzes: voor mobiliteitsdoeleinden daalde de gemiddelde CO2-uitstoot met 24 procent.

Dat is zonder meer goeddeels te danken aan de verandering in vlieggedrag, want de Nederlander vliegt in 2022 44 procent minder vaak dan in 2020. Opvallend, want die afname wordt dus niet gecompenseerd door een toegenomen hoeveelheid autokilometers. In tegendeel; de hoeveelheid autokilometers neemt af. We vermoeden dat dat voornamelijk te danken is aan de afname van het aantal niet-essentiële verplaatsingen. Want hoewel ruim de helft van het aantal autoforenzen aangaf minder vaak naar kantoor te willen, nam de hoeveelheid files sinds het afschaffen van de coronamaatregelen flink toe - al kan dat al het gevolg zijn bij een toename van slechts enkele procenten van de hoeveelheid fileverkeer. Het suggereert althans niet dat we mínder naar kantoor zijn gaan rijden. In ieder geval niet vergeleken met 2020, want de strengere coronamaatregelen destijds leidden wel degelijk tot minder forenzen.