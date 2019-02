Gelekt: Peugeot 208!

Het Spaanse Dariomotor heeft zich blijkbaar vergist in de onthullingsdatum van de 208. De webpagina plaatste namelijk een reeks foto's online van de tweede generatie 208, een auto die zijn publieksdebuut beleeft tijdens de Autosalon van Genève. De foto's zijn inmiddels wel van Dariomotor verwijderd.

Het ontwerp van de nieuwe 208 is duidelijk geïnspireerd op dat van de 508 en van SUV-broers 3008 en 5008. Inderdaad: ook deze compacte Fransman krijgt de led-slagtanden in zijn neus die vanuit de koplampen de bumper in duiken. Daarbij krijgt de nieuwe 208 een opvallend grote 'muil', een grille die optisch wordt opgesplitst door de bumperbalk en de daarop geplakte kentekenplaat. De 208 krijgt drie ledstrepen in zijn koplampen en een duidelijk gewelfde motorkap.

De nieuwe 208 wisselt de EMP1-basis van de huidige generatie in voor het nieuwe CMP-platform, een door PSA samen met het Chinese Dongfeng ontwikkelde basis die al door de reeds gepresenteerde DS 3 Crossback wordt gebruikt. Auto's als de Citroën C3, C4 Cactus en Opel Crossland X maken momenteel overigens gebruik van een sterk gemoderniseerde EMP1-basis. De nieuwe CMP-basis breekt de deur open naar vergaande elektrificatie. Van de DS 3 Crossback is al een elektrische E-Tense-versie gepresenteerd en het ligt in de lijn der verwachting dat ook de 208 aan de stekker gaat. Als de aandrijflijn overeenkomt met die van zijn DS-broertje betekent dat dat ook de 208 een 50 kWh groot accupakket in zijn bodem krijgt. De elektromotor stuurt dan 135 pk en 260 Nm naar de voorwielen. Een actieradius van zo'n 300 kilometer zou haalbaar moeten zijn.

Die elektrische 208 krijgt natuurlijk ook broertjes met verbrandingsmotoren. Reken in elk geval op een uitgebreide reeks aan PureTech-benzinemotoren en op een stel BlueHDi-dieselblokken. Natuurlijk komt er ook weer een GTi en volgens de geruchtenmolen verschijnt er ook een volledig elektrische versie met GTi-emblemen. Verwacht de nieuwe 208 alleen als vijfdeurs. Alle officiële beelden en ook de officiële informatie volgen volgende week!

De 208 is niet de enige nieuwe Franse B-segmenter die in Genève zijn showdebuut beleeft, ook de nieuwe Renault Clio staat er straks te schitteren.