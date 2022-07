Geheime ruimte in auto binnenkort verboden

Het is binnenkort niet meer toegestaan om in een vervoermiddel, zoals een personen- of vrachtauto, een geheime ruimte te maken die bestemd is voor opslag of vervoer van wapens en drugs. Daarvoor ligt een wijziging van het Wetboek van Strafrecht op tafel. Ook bracht de politie in kaart welke auto's het meest geschikt zijn voor een geheime ruimte. Daar komt een verrassende top drie uit.

Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat criminelen de afgelopen jaren steeds vaker gebruik gingen maken van vervoermiddelen waarin een verborgen ruimte is aangebracht. Op deze manier kunnen criminelen onopgemerkt voorwerpen transporteren waarmee een strafbaar feit kan worden begaan. Daarbij kan het gaan om illegale wapens, inbraakgereedschap of drugs. Het was al verboden om dergelijke spullen te transporteren, maar als de politie bij een controle stuitte op een lege verborgen ruimte in een auto, kon nog geen straf worden uitgedeeld.

Met de voorgestelde wijziging van het Wetboek van Strafrecht wordt dat laatste in de toekomst wél verboden. Je hoeft dan dus geen ander strafbaar feit te hebben begaan dan enkel het hebben van een verborgen ruimte in je voertuig om op de bon geslingerd te worden. Op de vergrijpen komt een geldboete van maximaal €9.000 te staan. Ga je écht heel erg de fout in, dan kan je zelfs veroordeeld worden tot maximaal een jaar gevangenisstraf. Heb je van het uitrusten van vervoermiddelen met verborgen ruimte je 'beroep of gewoonte' gemaakt? Berg je dan maar, want dan kun je volgens het voorstel nog een extra straf tegemoet zien.

Het plan voor de wetswijziging is nu openbaar gemaakt, zodat belanghebbenden daar commentaar op kunnen leveren. Wanneer de wetswijziging ingaat is nog onduidelijk, dat kan altijd per 1 januari of 1 juli gebeuren. Dit jaar gaat er dus sowieso nog niets veranderen.

De meest geschikte auto's voor een verborgen ruimte

De strafbaarstelling van het hebben van een verborgen ruimte in een auto of ander vervoermiddel is het gevolg van een oproep door de politiekorpsen aan het ministerie. Volgens een intern rapport van de politie is een strafbaarstelling de enige manier om het verbergen van drugs, grote sommen contant geld of wapens tegen te gaan. In 2019 nam de politie 340 auto's met een verborgen ruimte in beslag, wat een ruime verdubbeling was ten opzichte van 2018. Over 2020 en 2021 zijn de cijfers nog niet bekend, maar volgens de politie zet deze stijging door. Het aantal garagehouders dat meehielp met de inbouw van dit soort ruimtes nam volgens de politie ook toe, omdat het voor hen zeer winstgevend en risicoloos zou zijn. Dat laatste gaat dus veranderen met de voorgestelde wetswijziging.

Uit het onderzoek van de politie kwam ook een opvallend lijstje naar voren. De Kia Picanto, Renault Clio en Volkswagen Golf VII zijn namelijk de meest geschikte auto's om verborgen ruimtes in te bouwen. Kijk in de toekomst dus niet raar op als je in één van deze auto's rijdt en de politie je aan de kant zet voor een controle...