Gefacelifte Porsche Panamera Sport Turismo weer buiten

Dit jaar krijgt de bijna vier jaar geleden onthulde tweede generatie van de Porsche Panamera een facelift. Hoewel de Sport Turismo bijna een jaar later verscheen, wordt die in één klap in de vernieuwingsronde meegenomen. Eind vorig jaar zagen we daarvan al het bewijs. Nu is de ruimere Panamera opnieuw voor de camera van de spionagefotograaf verschenen.

Hoewel er uiteraard geen wereldschokkende veranderingen op de planning staan, valt aan dit prototype wel iets nieuws op. In tegenstelling tot de vorige testauto, heeft deze Panamera een duidelijk andere voorbumper. De gedeelten direct onder de koplampen lopen verder én rechter naar boven door dan gewoonlijk. Ook zijn de knipperlichten aan weerskanten voortaan verdeeld over twee relatief ver uit elkaar staande lamellen. Dat zien we nu voor het eerst op de Sport Turismo. Op de reguliere Panamera dook deze verandering eerder al op. Aan de achterkant vallen overigens vooral de anders ingedeelde achterlichten op.

Wat er op motorisch gebied wijzigt, valt nog even te bezien. De voorzichtige verwachting is dat de herziene Panamera mild-hybrid techniek krijgt toebedeeld. De 2,9-liter V6 is in andere auto's, te weten de Amerikaanse Audi's S6 en S7, al van een dergelijk 48V-systeem voorzien. Het lijkt dan ook vreemd als dat bij de Porsche niet het geval zou zijn. Uiteraard is ook de volledig hybride S E-Hybrid straks weer van de partij.