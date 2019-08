Facelift Porsche Panamera onderweg

De tweede generatie van de Porsche Panamera verscheen in 2016, dus is het niet gek dat er binnenkort wat kleine wijzigingen op stapel staan. Omdat de auto ook naast de nieuwe 911 niet verouderd oogt, zullen die wijzigingen wel beperkt blijven tot wat details. Bij de gespotte auto zijn vooral de nieuwe achterlichten goed te zien. De 3D-exemplaren krijgen een andere indeling en daarmee ook een subtiel andere vorm, al blijven de contouren intact. Voor een goede vergelijking hebben we een foto van het huidige model (foto 6) toegevoegd.

Aan de voorzijde lijkt de luchtinlaat wat anders van vorm, waarbij de ledstrips wat verder uit elkaar staan. Aan de koplampen lijkt niets te veranderen, al is niet gezegd dat dit de definitieve exemplaren zijn. Wat voor de regiere Panamera geldt, gaat natuurlijk ook op voor de Sport Turismo. Reken er dus op dat ook de stationwagen-achtige variant nieuwe achterlichten te verwerken krijgt. Voor het interieur van beide varianten verwachten we een strakgetrokken infotainmentsysteem met nieuwe functies en wellicht wat nieuwe kleuren en materialen. Belangrijker is wat er onder de motorkap schuilgaat. de 2,9-liter V6 uit de Panamera 4S is in de Amerikaanse versies van de Audi's S6 en S7 (in Europa voorzien van een dieselmotor) voorzien van Mild Hybrid-techniek. Dat zou ook voor de Porsche in het verschiet kunnen liggen.

Net als vrijwel iedere andere Porsche, moest ook de eerste Panamera gedurende z’n leven een facelift ondergaan. Het in 2009 gepresenteerde model kreeg in 2013 een strakgetrokken koets. Door de compleet anders ingedeelde achterbumper was het vernieuwde model duidelijk te onderscheiden van z’n voorganger.