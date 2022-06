Geely lanceert eigen satellieten voor autonoom rijden

Geely zoekt het hogerop als het gaat om autonoom rijden. Vrij letterlijk, want het Chinese concern heeft namelijk eigen satellieten de ruimte in gebracht. Die moeten autonome auto's van de merken van Geely in de toekomst gaan helpen met navigeren.

De satellieten zijn een project van Geespace, een dochterbedrijf dat zich enkel en alleen bezig houdt met de ontwikkeling en lancering van de satellieten. De eerste satelliet van Geely is de GeeSAT-1, een kleine massageproduceerde satelliet die autonome auto's moet gaan helpen met het accuraat bepalen van hun positie, bij het navigeren en moet zorgen voor de connectiviteit. Dat laatste is een breed begrip, maar in dit geval gaat het over de communicatie van de autonome auto met andere voertuigen van het Geely-concern en tussen de auto en infrastructuur.

Inmiddels bevinden de eerste negen Geely-satellieten zich in de ruimte. Die krijgen gedurende de komende drie jaar gezelschap van nog eens 72 satellieten. Uiteindelijk wil Geely 240 eigen satellieten in de ruimte hebben. Overigens moeten de Chinezen stug doorgaan met lanceren om op dat aantal te blijven, want de satellieten hebben een levensduur van circa vijf jaar. Daarna verbranden ze in de dampkring.

Geely doet nog geen uitspraak over welke merken en landen van de satellieten gaan profiteren. Het ligt echter voor de hand dat ook in Europa geleverde modellen van Volvo, Polestar, Lynk & Co en Lotus op termijn verbonden zijn met de satellieten. Voor zover bekend is Geely het enige concern dat eigen satellieten in de ruimte heeft hangen. Elon Musk heeft met zijn Starlink een vergelijkbaar netwerk van kleine satellieten, maar deze zijn niet direct van betekenis voor de autonome functies van Tesla's.