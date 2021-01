Geely gaat samenwerken met Tencent

Bij ons is Tencent relatief onbekend, maar in China is het te vergelijken met wat Google voor ons is. Met de samenwerking wil Geely, moederbedrijf van onder meer Volvo en Polestar, zich verder digitaliseren, van de productontwikkeling en de fabricage tot de marketing en de aftersales. In de auto’s zelf zullen de systemen van Geely en Tencent verder met elkaar verweven raken in ‘intelligente cockpits’ met als doel extra functies toe te voegen en de gebruikservaring te verbeteren. Tot slot willen de twee partijen samenwerken aan de verdere ontwikkeling van autonoom rijden. Tencent is daarvoor met zijn kennis op het gebied van kunstmatige intelligentie een geschikte partner voor Geely.

Geely en Tencent zijn geen onbekenden van elkaar, want sinds 2018 werken beide bedrijven al samen. Inmiddels beschikken enkele modellen van Geely en Lynk & Co zelfs al over technologie van Tencent. Beide bedrijven willen die integratie nu naar een hoger plan tillen.

Flirten met IT

Voor Geely is het de derde keer in korte tijd dat het concern een samenwerkingsverband aanknoopt met de IT-industrie. Eerder kondigde het al een samenwerking aan met Baidu voor de ontwikkeling en productie van autonome elektrische auto’s. Niet lang daarna liet Geely blijken dat het in zee gaat met producent Foxconn om andere autofabrikanten te adviseren over toekomstige technologieën en te helpen met de fabricage daarvan. Hoe al deze samenwerkingsverbanden concreet tot uiting gaan komen, moet nog blijken.